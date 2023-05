Dia D de vacinação contra Influenza será neste sábado (27)

Alice Dionisio

Neste sábado (27), será realizado o Dia D contra Influenza.

Podem receber o imunizante todas as pessoas a partir de 06 meses Para receber o imunizante é necessário carteira de identidade e carteira de vacinação. A vacina estará disponível para 04 locais.

Em Poços, já foram aplicadas 26.499 doses do imunizante.

Locais de vacinação – 08h às 17h

Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, 63 (Estância São José)

UBS Vilas Unidas – Rua Antônio Togni, 1957 – (Jardim America)

