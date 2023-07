Dia do Comerciante – Senac em Poços de Caldas e Sindicomércio ofertam cursos gratuitos para as empresas e interessados em ingressar no setor

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Qualificação profissional é um dos caminhos para superar desafios na área

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) subiu 2,6% em junho em relação ao mês anterior e 21,3% se comparado ao mesmo período do ano passado. A pesquisa, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), indica que os consumidores brasileiros estão mais confiantes no futuro do emprego e nas condições de crédito.

A demanda no comércio tende a crescer no segundo semestre, que tem datas como Dia dos Pais, Dias das Crianças, Black Friday, Natal e Ano Novo. O Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho, ascende as discussões sobre o setor. O presidente do Sindicomércio Poços de Caldas, Albert Cagnari, defende que as empresas devem se preparar para ter profissionais prontos para receber e fidelizar clientes.

“O segmento do varejo e também da prestação de serviços sempre conviveu com altos níveis de concorrência. Qualificar-se, reciclar conhecimentos, é fundamental para manter a sua empresa competitiva, mas ainda hoje empresários desses setores têm enfrentado a falta de mão de obra qualificada e a dificuldade para preencher seus quadros. As ofertas e parcerias do Senac e do Sindicomércio, nesse sentido, servem para preparar tanto os empresários, principalmente os pequenos, quanto a mão de obra – novas pessoas para se inserirem nesse mercado e atender demandas que cada vez maiores”, comenta.

Cagnari ressalta a relevância do setor para a economia. Segundo dados do Ministério do Trabalho, os setores de Comércio e Serviços são responsáveis por mais de 70% dos estabelecimentos formalmente registrados em Minas Gerais, que geram mais da metade dos empregos formais, além de ampla relevância para o PIB e para a arrecadação do estado.

Confira as oportunidades em educação profissional gratuitas oferecidas pelo Senac em Poços de Caldas:

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Pessoas cuja renda familiar per capita não ultrapasse dois salários mínimos podem participar deste programa de educação inclusiva do Senac. As matrículas devem ser feitas presencialmente na unidade Senac, localizada na Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados, onde também acontecem as aulas. Confira os cursos disponíveis em julho e agosto:

Iso 27002 – Fundamentos Em Gerenciamento de Segurança da Informação – Início em 24/07 – 16 Vagas

Assistente Administrativo – Início em 24/07 – 29 Vagas

Inteligência Emocional Em Vendas – Início em 31/07 – 26 Vagas

Proteção de Dados Em Segurança de Redes de Computadores – Início em 21/08 – 18 Vagas

Senac+

Lançado em 2023, o programa Senac+ visa suprir a demanda por profissionais qualificados e criar mecanismos que aproximem o trabalhador da qualificação gratuita. O projeto é voltado para empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo; sindicatos empresariais e associações de inclusão social que atendem grupos vulneráveis.

Para os próximos meses estão previstas as turmas dos cursos:

Informações Turísticas Locais – Início em 20/07

Qualidade no Atendimento Ao Cliente – Início em 31/07

Rotinas Contábeis para Não Contadores – Início em 01/08

Fashion Marketing Digital – Início em 07/08

Introdução Ao Visual Merchandising no Comércio – Início em 21/08

Básico de Costura e Acabamento – Início em 28/08

Para poder indicar alunos para as turmas, as instituições interessadas devem estar devidamente credenciadas junto ao Senac. Mais informações, Edital de Credenciamento e programação completa de turmas no site programasenacmais.com.br.

Sobre o Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo cerca de 20 municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Serviço: Cursos Gratuitos no Senac em Poços de Caldas

Endereço: Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Mais informações: (35) 2101-3150 ou WhatsApp: 0800 724 44 40.