Dia dos Namorados: Procon Poços dá dicas para compras conscientes

O Dia dos Namorados se aproxima, e com ele a maratona de compras para presentear a pessoa amada. Mas cuidado para não cair em armadilhas! O Procon de Poços de Caldas preparou um guia completo para você aproveitar as ofertas e garantir um presente especial sem dor de cabeça.

Antes de comprar:

Planeje: Reflita sobre o que seu parceiro(a) realmente gosta e precisa. Impulso nem sempre é a melhor escolha!

Compare preços: Pesquise em diferentes lojas e sites para encontrar o melhor custo-benefício.

Fique atento às promoções: Mas não se deixe levar só pelo preço baixo! Analise se o produto ou serviço realmente atende às suas necessidades.

Verifique as condições de pagamento: Leia com atenção as taxas de juros e prazos de pagamento antes de fechar a compra.

Na hora de comprar:

Exija preço à vista: Em vitrines, o preço do produto deve estar sempre visível e claro.

Desconfie de preços muito baixos: Eles podem ser sinal de produtos de má qualidade ou até mesmo falsificados.

Verifique a procedência: Compre em lojas confiáveis e exija nota fiscal.

Fique de olho na data de validade: especialmente em produtos alimentícios e cosméticos.

Teste o produto, se possível: principalmente eletrodomésticos e eletrônicos.

Negocie o preço: Em alguns casos, como em compras à vista ou em grandes quantidades, você pode conseguir um desconto.

Presentes específicos:

Flores: Pesquise preços e tipos de flores antes de escolher. Compare preços e qualidade em diferentes floriculturas.

Cesta de café da manhã: Verifique o conteúdo da cesta, a qualidade dos produtos e se há opções para pessoas com restrições alimentares.

Restaurantes e casas noturnas: A taxa de serviço é opcional. O valor deve estar claro no cardápio e na nota fiscal. A cobrança de couvert artístico só é permitida se houver música ao vivo e a informação for clara. Consumação mínima é ilegal!

Motéis e hotéis: Confirme os preços, as formas de pagamento e a diária/pernoite. Verifique se há frigobar e os preços dos itens dentro dele.

Peças de vestuário: Certifique-se de que a loja oferece troca, caso o produto não sirva ou não agrade.

Cosméticos e perfumes: Leia a rotulagem, verifique a data de validade e a composição. Em caso de alergias, escolha produtos específicos.

Eletroeletrônicos: Exija o teste do aparelho e a demonstração de funcionamento. O produto deve vir com manual de instruções em português e termo de garantia.

Celular: Compre em lojas autorizadas para garantir procedência e garantia. O produto deve estar lacrado e com todos os acessórios.

Vale presente: Defina os detalhes da compra com o lojista e por escrito, verificando especialmente o prazo máximo para troca. Guarde a nota fiscal.

Em caso de dúvidas ou problemas:

Procure o Procon Poços de Caldas: O atendimento presencial é na Rua Pernambuco, 562 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Você também pode entrar em contato pelo site https://eouve.com.br/ ou pelo telefone (35) 3697-2390.