Prefeito eleito de Poços de Caldas, Paulo Ney, divulga últimos nomes do seu secretariado para gestão 2025-2028

O prefeito eleito de Poços de Caldas, Paulo Ney, anunciou os últimos integrantes do seu secretariado para a gestão que se inicia em janeiro de 2025. Entre os nomes divulgados, destacam-se profissionais com ampla experiência em áreas estratégicas para o município, como Segurança Pública, Administração, Cultura e Saúde.

Rafael Conde continua à frente da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana



Rafael Tadeu Conde Maria, natural de Poços de Caldas, manterá a liderança da Secretaria de Defesa Social, que passará a se chamar Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Advogado formado pela PUC Minas e pós-graduado em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal de Alfenas, Rafael possui mais de 20 anos de experiência no serviço público. Durante sua trajetória, ocupou diversos cargos, como coordenador de Fomento à Indústria e diretor de Trânsito, além de ter sido secretário municipal de Defesa Social. Ele também tem se destacado em palestras sobre a atuação das Guardas Civis Municipais, sendo reconhecido pela Academia Brasileira de Letras das Guardas Municipais (ABLAGUAM) e pela Câmara Municipal de São Paulo.

Paulo César Silva (Paulinho Courominas) segue no DMAE



Paulo César Silva, o Paulinho Courominas, permanecerá à frente do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) na próxima gestão. Formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Estratégica e Marketing, Paulinho tem uma longa trajetória política, tendo sido vereador, vice-prefeito e prefeito de Poços de Caldas. Desde 2019, ocupa a direção do DMAE, sendo responsável por importantes avanços no saneamento da cidade, como a conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE 1). Paulinho também é ativo em eventos nacionais de saneamento e gestão pública.

Alexander Dannias será o novo Secretário de Administração



O empresário e executivo Alexander Nicolas Dannias será o novo Secretário de Administração. Com uma carreira internacional, tendo trabalhado em mais de 30 países e liderado equipes em diversas partes da América, Dannias é formado em Comunicação Social e pós-graduado em Administração de Empresas, com especialização em Alta Gerência no Reino Unido. Ele traz sua experiência em inovação e cidades inteligentes para a gestão pública de Poços de Caldas.

Celso Donato e Miguel Salles continuam na Secretaria de Serviços Públicos



Celso Donato, graduado em Administração de Empresas pela PUC Minas e com 20 anos de experiência em gestão pública, seguirá na Secretaria de Serviços Públicos, cargo que ocupa desde 2017. Donato teve passagens por diversas secretarias e funções de destaque na administração municipal, além de ser coordenador das equipes de transição entre os governos de 2016 e 2024. Miguel Leda Salles, que iniciou sua carreira como guarda-mirim e tem vasta experiência em arborização urbana e paisagismo, continuará na coordenação da Divisão de Parques e Jardins, atuando também como Secretário Adjunto de Serviços Públicos.

Luiz Fernando Gonçalves será o novo Secretário de Cultura



Luiz Fernando Gonçalves, conhecido como Nando, foi nomeado para a Secretaria de Cultura de Poços de Caldas. Com mais de 25 anos de atuação nas artes, Nando é bailarino, coreógrafo, ator e diretor. Ao longo de sua carreira, tem contribuído para diversos projetos culturais e sociais em Poços de Caldas e região, além de ter atuado em produções de televisão e cinema. Nos últimos anos, trabalhou como analista de cultura no SESC Minas e foi reconhecido por seu trabalho no teatro.

Dr. Frederico Dall’Orto será o novo Secretário de Saúde



O cardiologista Frederico Toledo Campo Dall’Orto foi nomeado para comandar a Secretaria Municipal de Saúde. Formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e com especialização em cardiologia intervencionista, Dr. Frederico tem uma vasta experiência profissional em hospitais da cidade, como o Santa Lúcia e o Hospital Unimed. Além disso, é doutorando pela Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) e membro do Conselho de Administração da Unimed Poços de Caldas.