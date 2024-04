Dia Nacional da Alegria no Parque do Cristo: um momento de felicidade e solidariedade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta semana, o Parque do Cristo em Poços de Caldas celebrou ao Dia Nacional da Alegria (DNA). Esta iniciativa, promovida pelo SINDEPAT – Sistema Integrado de Parque e Atrações Turísticas, tem como propósito espalhar alegria e promover momentos de diversão para crianças e jovens carentes em todo o Brasil. Este ano, o Parque do Cristo se une a essa causa nobre, oferecendo um passeio diferente para as crianças de instituições local.

O DNA é uma celebração anual que busca mobilizar parques e atrações turísticas em todo o país para acolher instituições e escolas públicas. Desde sua criação em 2008, o evento tem crescido em participação e impacto, proporcionando momentos inesquecíveis para milhares de crianças e jovens em todo o Brasil.

Este ano, a ação aconteceu de 8 a 12 de abril, em mais de 30 parques de dez estados brasileiros, que abriram suas portas para receber aproximadamente 35 mil crianças. E o Parque do Cristo se juntou a essa corrente de solidariedade, recebendo crianças de Poços de Caldas e acompanhantes, selecionados pela Secretaria de Promoção Social.

A programação inclui um passeio pelo Teleférico, uma oportunidade emocionante para as crianças desfrutarem das vistas deslumbrantes da cidade enquanto criam memórias preciosas. Além disso, eles conheceram os espaços de lazer disponíveis no parque, e puderam desfrutar de um momento de socilização durante a hora do lanche, o evento garantiu uma tarde repleta de diversão e alegria para todos.

Este evento não só proporciona momentos de felicidade para as crianças, mas também promove a conscientização sobre a importância da solidariedade, criar memórias afetivas e gerar nas crianças o pertencimento local. A CITUR, empresa concessionária do principais pontos turísticos de Poços de Caldas – MG promove ao longo do ano diversas ações sociais, o que vai ao encontro com sua missão na transformação por um ambiente melhor para visitantes e poços-caldenses indistintamente. Esta foi mais uma oportunidade para a empresa se unir em prol de uma causa nobre, demonstrando que juntos podemos fazer a diferença na vida daqueles que enfrentam adversidades.

“O Dia Nacional da Alegria no Parque do Cristo é uma demonstração de solidariedade e empatia. É um lembrete de que, mesmo diante dos desafios, podemos encontrar maneiras de espalhar alegria e fazer a diferença na vida das pessoas. Que este seja apenas o começo de muitos Dias da Alegria que ainda estão por vir”, comenta Leticia de Carvalho Dias – Diretora de Parque e Eventos da CITUR.