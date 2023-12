Distrito Industrial: Investimentos Transformam a Cidade em Polo Industrial Promissor para 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Distrito Industrial de Poços de Caldas está chegando em 2024 com uma renovação completa e já acumula cerca de R$ 2 bilhões em investimentos privados feitos por novas empresas em fase de instalação no local. Para atender a demanda e permitir a criação de novos empregos na cidade, a Prefeitura tem expandido a capacidade e a infraestrutura da região.

Nesta terça-feira(28), o prefeito, Sérgio Azevedo, acompanhou como está a expansão do local, com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, o secretário de Governo, Paulo Ney de Castro Júnior, secretário de Obras, José Benedito Damião e o secretário de Comunicação, Antônio Donizette Albino.

As obras em andamento incluem a pavimentação asfáltica, a ampliação do sistema de esgoto e a construção de um reservatório com capacidade para meio milhão de litros de água. Esse investimento municipal visa não apenas atender à demanda atual das 34 empresas já instaladas, mas também criar condições para receber novos empreendimentos, sendo que 40 estão em fase de implantação e outras 10 em negociação.

A ascensão industrial em Poços de Caldas tem sido expressiva nos últimos anos, resultando na geração de 6 mil empregos diretos e mais de 18 mil indiretos. O prefeito, Sérgio Azevedo, destaca que as empresas em processo de instalação estão progredindo, tendo visitado a Myralis, que está em fase de finalização e planeja iniciar suas operações entre janeiro e fevereiro do próximo ano. Além disso, o prefeito antecipa a possibilidade de anunciar novos investimentos nos próximos dias.

A atração de investimentos é resultado do trabalho contínuo ao longo dos anos. Grandes empresas escolheram Poços de Caldas para seus investimentos iniciais, enquanto aquelas já consolidadas na cidade expandem suas operações, injetando grandes somas na economia local. A parceria estreita com o Governo do Estado de Minas Gerais tem sido crucial, proporcionando incentivos fiscais e uma negociação ágil para a implantação de novos negócios.

Um diferencial fundamental na atração de empresas é a qualidade de vida em Poços de Caldas, evidenciada pelo elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município. Os gestores municipais têm promovido o desenvolvimento em todas as áreas, contribuindo para a manutenção de índices elevados. A presença de diversas universidades, aliada à oferta de novas vagas de emprego, torna a qualificação profissional um pilar fundamental. O município também conta com parcerias com instituições como o Sistema S (Sesi, Sebrae, Senai/Fiemg, Sest/Senat, Sesc, Senac), que oferecem qualificações gratuitas aos futuros profissionais da região.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, ressalta a expansão industrial de Poços de Caldas e destaca a busca incessante por novos investimentos na cidade. “Esse comprometimento conjunto entre setor público e iniciativa privada promete consolidar Poços de Caldas como um polo industrial de destaque, impulsionando ainda mais o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na região.”