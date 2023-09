SOS – Serviço de Obras Sociais de Poços de Caldas promove palestra de bem-estar, saúde mental e emocional beneficente nesta terça-feira (26)

Acreditando que a solidariedade é uma força transformadora, o SOS – Serviço de Obras Sociais de Poços de Caldas busca constantemente maneiras de expandir sua rede de apoio, sendo assim promove a Palestra de Bem-Estar, Saúde Mental e Emocional com o Palestrante Aníbal do Carmo. Está iniciativa beneficente, marcada para essa terça-feira, 26 de setembro, no Espaço Cultural da Urca, às 19h00, não é apenas uma oportunidade de aprendizado, mas um momento de transformação, união e alegria.

Para garantir que essa iniciativa solidária alcance seu impacto máximo, o SOS conta com o apoio da OSC (Organização da Sociedade Civil) e solicita a todos os participantes que tragam consigo 1 kg de alimento não perecível como entrada. A lista de alimentos sugeridos inclui itens essenciais como arroz, feijão, macarrão, óleo vegetal, leite em pó, açúcar, cereais e enlatados (milho, ervilha, sardinha, etc).

Todas as doações arrecadadas durante o evento serão integralmente disponibilizadas para o SOS, o que fará com que o controle de distribuição corresponda às necessidades das famílias e instituições necessitadas.

Ao longo dos seus 79 anos de existência, o SOS – Serviço de Obras Sociais tem desempenhado um papel vital na promoção do bem-estar comunitário. A instituição realiza atividades em grupos de convivência com idosos, adolescentes e mulheres, promovendo interação, aprendizagem e apoio mútuo. Esses encontros fortalecem os laços comunitários e demonstram um senso de pertencimento, ajudando a criar uma comunidade mais coesa e solidária.

Em 2021, o SOS deu um passo significativo ao estabelecer uma parceria com a Secretaria de Promoção Social. Essa parceria permitiu o desenvolvimento de ações de ainda maior qualidade. Um exemplo notável é a implementação das Oficinas de Panificação e Confeitaria “Inclusão Produtiva”, que beneficiou muitas famílias, capacitando-as para a geração de renda e criando oportunidades de sustentabilidade financeira.

Além disso, a instituição realiza ações sociais adicionais, como a venda de pizzas, feijoadas e outros produtos. Os recursos provenientes dessas atividades revertem diretamente para a continuidade dos programas e serviços essenciais oferecidos pelo SOS, garantindo que eles possam continuar fazendo a diferença nas vidas das pessoas que mais precisam.

Serviço:

26/09/23

Palestra Bem-estar, Saúde Mental e Emocional com o Palestrante Aníbal do Carmo;

Local: Espaço Cultural da Urca – Praça Getúlio Vargas, s/n – Centro.

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Mais informações:(35) 3721-2879

SOS-Serviço de Obras Sociais de Poços de Caldas – Endereço: R. 15 de novembro, 59 – Centro, Poços de Caldas.

