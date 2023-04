Paciente escreve carta em agradecimento ao atendimento recebido na UPA

Alice Dionisio

No início deste mês, um paciente atendido na Unidade de Pronto Atendimento – UPA escreveu uma carta de agradecimento à equipe do local.

O paciente Antônio Roberto Cardoso, de 58 anos, deu entrada na UPA com tosse, febre, dispneia aos pequenos esforços, recebeu todo atendimento necessário e teve alta no mesmo dia. Após a assistência recebida, sua acompanhante escreveu uma mensagem para a equipe que atendeu o paciente.

Confira a carta enviada à equipe da UPA:

“Boa tarde a toda equipe da Upa Poços de Caldas!

Queremos agradecer por todo o atendimento prestado ao meu namorado Sr. Antônio

Roberto Cardoso que desde a recepção na entrada, triagem, o Dr.Gustavo, a diretora

Michele, Raio X, a moça do Eletrocardiograma, o Dr. Johny de sala vermelha, a Denise da sala de isolamento, a enfermeira Ligia, ao Dr. André Luiz Teixeira, a Técnica Fabiana e a todos dessa equipe, pelo acolhimento, profissionalismo e humanização prestados a nós. Nosso muito obrigado. Parabéns”

A diretora administrativa da UPA, Michelle Bertozzi falou sobre a importância do reconhecimento do atendimento prestado. “O atendimento humanizado é uma estratégia para a melhoria na qualidade e na eficiência dos serviços prestados. O elogio dos pacientes é um parâmetro muito importante para a avaliação do serviço prestado, aumentando o engajamento e a motivação dos profissionais. Este conjunto de cuidados tem como objetivo olhar mais atento a humanização nos nossos pacientes.”

