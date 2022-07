Distrito Industrial se prepara para receber novas duas empresas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Duas empresas que estão se instalando na cidade, Myralis e Docol, estão com as obras a todo vapor. O prefeito Sérgio Azevedo visitou os locais nesta semana para conferir de perto o andamento no Distrito Industrial.

A empresa Myralis Indústria Farmacêutica Ltda, voltada à fabricação e distribuição de medicamentos, alimentos, cosméticos e produtos para saúde, iniciou as obras de fundação. A previsão é a geração de aproximadamente 300 empregos, entre diretos e indiretos, com um investimento de cerca de R$ 5 milhões. “A Myralis, maior fabricante de vitamina D do país, concluiu a terraplanagem e está colocando a primeira estaca da obra da sua fábrica, que inicia suas operações em Poços em outubro e será concluída em fevereiro de 2023”, informou o prefeito.

A empresa Docol, fabricante de peças sanitárias, vai investir nos próximos cinco anos R$ 300 milhões e deve gerar 500 empregos diretos e quatro mil indiretos no município. Por meses, a equipe da Prefeitura, junto com o estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Indi), negociou a parceria e contrapartidas para que a Docol se instalasse na cidade. Alguns fatores foram determinantes, como a presença de uma rede de gás encanado e de uma concessionária de energia elétrica própria, no caso, o DME. As obras estão em andamento e devem ser concluídas em maio do próximo ano.

“É obra para todo lado”, comemorou Sérgio, que citou também a vinda de uma nova empresa cujo anúncio oficial está marcado para esta quarta-feira (27).