Diversidade em Cena retorna à Apae com oficinas de circo, dança, música e teatro

O projeto Diversidade em Cena vai retomar as atividades na Apae Poços de Caldas a partir desta semana. O projeto já foi realizado ano passado, na mesma instituição, e promove aulas de diferentes linguagens artísticas.

Durante este segundo semestre os estudantes terão contato com oficinas de circo, dança, música e teatro. A cada dois meses os participantes ainda vão realizar apresentações e mostrar para a família, amigos e colegas tudo que foi aprendido.

“Ano passado fomos muito bem acolhidas na instituição. O resultado foi positivo e gratificante, o que motivou a continuidade dos trabalhos em 2023”, comenta a coordenadora do Diversidade em Cena, Lívia D’Angelo.

O Diversidade em Cena na Apae é viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas, com inventivo da Construtora Etapa.

Desta vez, participam crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. As oficinas serão ministradas às quintas-feiras pelos professores Guilherme Teixeira (circo), Marcelo Ambrosio (dança), Marcos Bombardelli (música) e Valber Rodrigues (teatro). A produção é de Aria Nery.

A partir destes estímulos, os participantes desenvolvem a socialização, expressão corporal, comunicação e o trabalho em grupo, entre outros fatores. “Buscamos fomentar a arte e o processo criativo dos estudantes para que tenham acesso a diferentes linguagens artísticas. Assim, passam a ter ferramentas que podem ser úteis tanto na arte em si como em benefício de outras áreas sociais e profissionais”, conclui Lívia.

Atualmente o projeto também acontece no Instituto A, onde atende crianças no Transtorno do Espectro Autista.

