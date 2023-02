DMAE apresenta balanço das atividades realizadas em 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas (DMAE), apresentou o balanço das atividades realizadas no ano de 2022.

O DMAE que atende uma população de cerca de 200 mil habitantes com 100% de água tratada e 99,8% da população atendida com coleta de esgoto. A Extensão da rede de abastecimento de água, hoje, cerca de 1.200 quilômetros e a de coleta de esgoto, por volta de 1.000 quilômetros. A Divisão Comercial recebe em seu balcão de atendimento, em média, 5 mil consumidores por mês. O Laboratório realiza aproximadamente de 3 mil 500 a 4 mil e 500 análises mensais. O Sistema de Controle e Operações é totalmente informatizado, com tecnologia de ponta, da mais avançada em todo mundo.

Segundo o diretor do DMAE, Paulo César Silva, foi um ano de muitos desafios e muitas conquistas, como usualmente, é o cotidiano do DMAE. “Buscamos atender as demandas da população relacionadas ao saneamento público. Por isso, não é fácil contabilizar todas as nossas ações, não só relacionadas às necessidades de manutenção de redes, como as de melhoria contínua para acompanhar o desenvolvimento da cidade, resultado, principalmente, do trabalho diuturno dos mais de 400 servidores, nosso maior patrimônio. Contudo, somos uma autarquia municipal que depende única e exclusivamente das contas pagas pela população e, por isso, é um direito do cidadão e um dever nosso, prestar contas de nossas ações, seguindo também o plano de governo traçado pelo prefeito, Sérgio Azevedo.”

Água

Substituição de 9.000 metros de rede de água tratada por toda a cidade;

Execução de obra de 3950 metros de rede de água na Estrada da Cachoeirinha e Rodovia do Contorno para ampliação do atendimento a Lorenzetti, Hotel Cassino e demais empreendimentos da região;

Execução de manutenção preventiva em reservatórios de água do DMAE com limpeza interna dos mesmos em bairros diversos das Zonas Leste, Oeste, Sul e Centro da cidade;

Execução de Intervenções e Instalação de Válvulas para novas setorizações nas Zonas Leste, Oeste e Sul da Cidade;

Continuidade da Execução de Linha de recalque ETA 5 / Esperança Trecho final São Bento / Reservatório Esperança;

Execução de Projeto do Booster para Abastecimento do Jardim dos Estados na Nova Setorização;

Execução de manutenção de mananciais com o desassoreamento nas captações do DMAE no Ribeirão da serra, Ribeirão Várzeas de Caldas, Saturnino de Brito, Ribeirão Vai e Volta, Marçal Santos e Santa Rosália;

Aquisição e Instalação de 5.000 (Cinco Mil) novos medidores (Hidrômetros Volumétricos), para troca em diversos locais da cidade.

Esgoto

Substituição de 4.500 metros de redes coletoras de esgoto em bairros diversos das Zonas Leste, Oeste, Sul e Centro da cidade;

Execução de Rede de Esgoto – Av Pedro Galha / Antonio Augusto Legutke- Primeira Etapa;

Execução de manutenção preventiva de redes de esgoto, hidrojateamento e limpeza de mais de 30.000 metros de redes de esgoto em bairros diversos das Zonas Leste, Oeste, Sul e Centro da cidade;

Execução de Projeto de Ampliação do Sistema de Recalque de Esgotos Zona Oeste (Vila do Conde e Capiau)- Primeira Etapa;

Execução de Projeto Executivo e Licenciamento de Nova Rede de Esgoto para EEE San Carlos- Projeto executivo finalizado. Projeto ambiental em fase de aprovação;

Inicio das Obras de Melhorias e Readequação ETE 3;

Execução de Reforma em Estações Elevatórias de Esgoto;

Continuidade da implantação e Ampliação do Sistema Supervisório E3 de Automação da Distribuição de Água Tratada Autônoma I.A (Inteligência Artificial);

Ações diversas

Continuidade das Obras de Melhorias e Ampliação CEOPE – Centro de Operações do DMAE- Primeira Etapa.

Atualização do Geoprocessamento e Cadastro Técnico;

Ampliação da base de VRP’s instaladas para ajuste das pressões, macromedidores e pontos de monitoramento de pressão;

Início da implantação de sistema de qualidade com a elaboração de procedimentos e padronização dos processos do DMAE;

Reforma, Restauração e Padronização dos Fontanários Atendidos e Monitorados pelo DMAE;

Implantação do Setor de Eficiência Energética;

Terceirização dos Serviços de Atendimento ao Consumidor e Implantação de APP “Mais Água” de Autoatendimento;

Ampliação do Sistema de Monitoramento por Câmeras dos Prédios Próprios do DMAE;

Implantação de Nova Estrutura Organizacional para Admissão do Sistema de Coleta de Resíduos / Destinação da Cidade (em andamento)

35.302 atendimentos anuais de demandas em Intervenções e Manutenções nos Setores de Água, Esgoto, Manutenção Civil, Ligações Domiciliares e Eletromecânicas;

Monitoramento frequente de Fontes e Fontanários por toda cidade;

3.946 vistorias de água pluvial lançando nas redes de esgoto;

50.018 atendimentos via CallCenter;

69.132 atendimentos presenciais no Setor Comercial.

Atualmente o DMAE possui três estações de tratamento de água, sendo a primeira a ETA São Benedito, tratando aproximadamente de 210 l/s, a segunda ETA III, com a capacidade de tratamento de 80 l/s e a terceira e maior de todas, a ETA V localizada na Av. do Contorno, construída em 1994 com uma capacidade de tratamento de 270 l/s. Além de três Estações de Tratamento de Esgoto (ETE): ETE 1 (Córrego D´Antas), ETE 2 (Rodovia do Contorno), ETE 3 (Bortolan). A autarquia também contribui, analisando a qualidade da água de 22 Fontanários existentes no município. A empresa Águas Minerais de Poços de Caldas, pertencente ao DMAE, produz mensalmente cerca de 10.000 galões de 20 litros, 8.000 de 10 litros, 1.000 caixas de copos de 20 Ml, 66.000 garrafas de 510 Ml e 9.000 garrafas de 1,5 L.