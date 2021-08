DMAE vai centrifugar lodo e economizar mais de R$300 mil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O DMAE remove, em média, 10 m3 de lodo por dia dos reatores da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE 1). Após um processo de secagem, a quantidade é reduzida para 1,5 m3. Esse material é descartado depois em caçambas. Por ser extremamente concentrado em matéria orgânica, o lodo não pode ser descartado diretamente no meio ambiente, como rios e córregos, pois a poluição causada trataria um grande desequilíbrio para o ecossistema.

O responsável pela desidratação do lodo no DMAE, o operador de tratamento Marcos Vinicius Rocha Miranda, afirma que o processo de secagem e descarte corretos, além de trazer vantagens para o meio ambiente, traz também redução de custos para o departamento. “Uma empresa terceirizada cobra, em média, nos valores atuais, R$165 por metro cúbico para descarte do lodo. Se fossemos calcular o trabalho que realizamos hoje aqui na ETE 1, teríamos um gasto total de aproximadamente R$ 1.650 por dia, o que vale dizer que com o próprio DMAE realizando esse serviço teremos uma economia para os cofres públicos de mais de R$ 320 mil por ano”, diz.

A engenheira química do DMAE, Amanda Souto Valim, explica como funciona o processo de secagem e o descarte do lodo utilizado na ETE 1 no bairro Córrego D’Antas. “O lodo proveniente dos reatores tem como característica o elevado grau de estabilização da matéria orgânica, o que proporciona seu encaminhamento direto para unidades de secagem, sem a necessidade de uma etapa prévia de tratamento. O lodo excedente dos reatores é descartado após passar por um processo de desidratação. Na ETE 1, a tecnologia empregada é a desidratação por decanter centrífugo, onde o lodo, com adição de uma solução de polímero, passa por uma centrífuga que rotaciona a cerca de 3900 RPM, proporcionando a separação da fase líquida e fase sólida. A parte líquida retorna ao tratamento enquanto que o lodo seco é encaminhado para descarte em aterro sanitário e/ou composteiras por empresa terceirizada licenciada.”