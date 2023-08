DME inicia atividades do Plano de Ação Emergencial da barragem Saturnino de Brito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A DME Participações, através da empresa Elitegeo Cartografia, Topografia e Geodesia Ltda, realizará a partir de 01 de agosto, a panfletagem porta a porta, em áreas do centro e imediações, visando orientar previamente sobre a realização do cadastramento de propriedades e população possivelmente afetadas em caso hipotético de emergência.

O cadastramento será realizado após o término da panfletagem, em atendimento a Lei Federal n° 12.334/2010 e Resolução ANEEL n° 1064/2023, referente ao Plano de Segurança de Barragens (PSB) e o Plano de Ação Emergencial (PAE) da Barragem Saturnino de Brito.

Entrevistadores, devidamente identificados com uniforme e crachá, aplicarão questionários. A entrevista terá duração de 20 a 30 minutos em média. O cadastramento será feito de porta em porta, incluindo residências, empresas, comércios, estruturas públicas. As informações coletadas são confidenciais e serão utilizadas apenas pela DME, com o propósito de subsidiar os simulados e o plano de evacuação determinados no PAE.

A DME solicita o apoio da comunidade para garantir o sucesso do cadastramento e se coloca à disposição para informações pelo telefone 0800 035 0196.

SATURNINO DE BRITO

A barragem foi construída na década de 30, tendo por objetivo evitar a ocorrência de alagamentos no centro da cidade.

Na atualidade, o local é devidamente monitorado pela DME. Trata-se, portanto, de uma ação preventiva para atender a legislação vigente.