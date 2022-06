No Dia do Doador de Sangue, Hemominas lança campanha “Junho Vermelho”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Fundação Hemominas em Poços de Caldas comemora o dia do doador nesta terça feira(14) e incentiva a doação de sangue neste mês o que é celebrado o “Junho Vermelho”, campanha de incentivo à doação de sangue que tem como objetivo homenagear os doadores voluntários de sangue, além de conscientizar a população sobre a importância do gesto de solidariedade.

“Neste ‘Junho Vermelho’, queremos convidar aquelas pessoas que ainda não são doadoras de sangue para viver essa experiência solidária que salva vidas. Gostaríamos de parabenizar e agradecer, ainda, os nossos maiores parceiros nessa missão, os doadores”, destaca a captadora do Hemominas, Lauriceia Cardoso.

Nos meses mais frios do ano, os estoques de sangue nos hemocentros e bancos de sangue diminuem drasticamente. Isso compromete o abastecimento nos atendimentos de urgência, emergência e cirurgias dos hospitais, além de prejudicar pacientes que dependem de transfusões de sangue. Em Poços de Caldas os estoques tiveram uma baixa de quase 30% e por isso a necessidade da ajuda de todos.

Orientações Gerais

Para doar é necessário ter e estar com boa saúde, não ter tido hepatite após os 11 anos de idade, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e não estar em jejum. Há ainda outras regras, como não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses e não ter sido submetido a exames de endoscopia ou broncoscopia nos últimos seis meses. Quem tomou algum tipo de vacina deve aguardar pelo menos 48 horas para fazer a doação. No caso da vacina contra o Sarampo, a orientação é fazer a doação antes de se vacinar ou, esperar pelo menos quatro semanas, caso já tenha sido imunizado. E para quem foi diagnosticado com sarampo, é necessário aguardar 21 dias após a cura, para fazer a doação. No caso dos menores de 18 anos é necessário ir acompanhado de um responsável ou levar a autorização para doação, assinada. É obrigatório que o doador apresente documento oficial com foto.

Serviço

A Hemominas em Poços funciona de segunda a sexta, das 7h às 11h30. Quarta-feira também tem coleta a tarde, das 16h às 20h. A Fundação Hemominas em Poços, fica na Avenida José Remígio Prézia, 303. Outros detalhes sobre a doação de sangue também estão no site www.hemominas.mg.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo (35) 2101-9300.