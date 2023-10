Tribunal Regional Eleitoral tem novo horário de atendimento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) implementa novo horário para atender os cidadãos de Poços de Caldas e região. Conforme a Portaria PRE n.º 276/2023, art. 8º, II, o horário de atendimento presencial nos cartórios eleitorais e na central de atendimento da cidade será das 12h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A decisão visa proporcionar maior comodidade aos participantes. Este novo horário entrou em vigor no dia 1º de setembro, oferecendo um horário mais flexível para que os cidadãos realizem suas atividades relacionadas à Justiça Eleitoral.

Além do atendimento presencial, o TRE-MG continua a oferecer serviços virtuais por meio do autoatendimento eleitoral, conhecido como Título Net. A plataforma online, disponível no site do TRE-MG, permite que os eleitores realizem uma variedade de transações eleitorais, incluindo requisitos para o primeiro título, revisão de cadastro, transferência de domicílio eleitoral, emissão de certificados, impressão do título de eleitor, justificativa de ausência às urnas, pagamento de multas eleitorais, além de fornecer informações sobre locais de votação, entre outros serviços essenciais.

Para aqueles que ainda não fizeram a biometria, os cartórios eleitorais continuam a oferecer esse serviço para garantir a segurança e a integridade do processo eleitoral. A biometria é um método seguro e eficaz de identificação dos participantes, contribuindo para a prevenção do voto e a prevenção de fraudes.

É importante ressaltar que o agendamento prévio para o atendimento no cartório eleitoral pode ser feito de forma simples e conveniente através do site oficial do TRE-MG ou pelo Disque-Eleitor, pelo telefone 148.

Cartório Eleitoral

R. São Paulo, 653, Centro.

Telefone: (35)3721-0369

Zona 222

Telefone: (35)3722-3145 / Celular: (35)99113-0017

Zona 350

Telefone: (35)3721-0369 / Celular: (35)99136-0017