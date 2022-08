DIA D | Quase mil crianças são imunizadas contra poliomielite

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi realizado no último sábado (20), o Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação e de Poliomielite.

Durante a mobilização, 973 crianças receberam as duas gotinhas que previnem contra a poliomielite.

Durante o Dia D, também foram realizadas atualizações do cartão de vacinação, ou seja, crianças que estavam com vacinas atrasadas puderam receber os imunizantes e se prevenir contra várias doenças.

A Referência Técnica de imunização do município, Gisele Scatola avaliou a campanha. “O Dia D foi bem movimentado durante todo o dia. Realizamos vários acertos de cartões e chegamos a 23% da população-alvo de crianças de 1 a 4 anos imunizadas contra poliomielite.”

A secretaria de Saúde ressalta que apesar da equipe da imunização ter atingindo um bom número de crianças imunizadas no Dia D, ainda tem muitas crianças que devem atualizar o cartão de vacina ou se vacinar contra poliomielite. Por isso, os responsáveis pelos pequenos devem ficar atentos.

CAMPANHA

A campanha de poliomielite e de multivacinação segue até setembro.

A vacina contra pólio está sendo direcionada para todas as crianças a partir de 01 ano até menores de 05 anos, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal deste público.

Para as crianças menores de 5 anos, ao todo são 19 vacinas, incluindo a que oferece proteção contra a poliomielite. Sarampo, caxumba, rubéola, febre amarela e varicela (catapora) são outras doenças que podem ser prevenidas com a atualização do cartão.

Com relação ao público compreendido dentro da faixa etária, de 9 a 14 anos, as doenças preveníveis com a vacina são: hepatite B, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche e HPV.