Poços de Caldas faz parte do calendário da CIMTB 2024

O calendário da Copa Internacional de Mountain Bike da próxima temporada acaba de ser atualizado, principalmente no que diz respeito a datas das quatro provas confirmadas para o circuito de 2024. As cidades, Nova Lima (MG), Araxá (MG), Poços de Caldas (MG) e Congonhas (MG), seguem mantidas e assim estarão recebendo os melhores atletas do Brasil e do mundo entre os meses de março e setembro do próximo ano.

A abertura está mantida em Nova Lima. São mais de 300 km de trilhas tombadas por lá, que se tornou assim patrimônio. A primeira de quatro etapas do ano acontecerá entre os dias 15 e 17 de março, no Mirante CSul Lagoa dos Ingleses, com provas de Cross Country Olímpico (XCO) Classe 1, Short Track (XCC) Classe 3 e a Maratona (XCM) na programação.

A segunda etapa também não sofre nenhuma alteração e seguirá em Araxá, entre os dias 26 e 28 de abril. A disputa, com XCO Classe HC (Hors Class), XCC Classe 3, UCI Junior Series e Maratona (XCM) promete ser histórica. Isso porque acontecerá uma semana após a Copa do Mundo UCI de MTB (18 a 21/4), que também ocorrerá no Grande Hotel Termas de Araxá.

Dois meses depois, entre os dias 21 e 23 de junho, será a vez de Poços de Caldas, no Sul de Minas, fazer a sua estreia no calendário da Copa Internacional, com XCO Classe 1, XCC Classe 3 e Maratona (XCM). A cidade, que assim como as demais etapas da CIMTB respira ciclismo, receberá alguns dos melhores ciclistas do mundo naquela que será a penúltima corrida do ano. O evento acontecerá no Parque do Cristo, local que recebeu recentemente o Desafio CIMTB Short Track.

Por fim, Congonhas, que comemora seus 20 anos de história com mais uma grande festa do ciclismo, encerrando a temporada entre os dias 27 e 29 de setembro. O local definido, inicialmente, para as competições (XCO Classe 1, XCC Classe 3 e Maratona), será novamente o Parque Ecológico da Cachoeira. No entanto, para celebração das duas décadas de CIMTB na cidade, a organização estuda fazer uma de suas provas nas imediações do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos.

Para o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, a expectativa é grande para o próximo ano com grandes competições como o XCO, pois grandes eventos esportivos atraem participantes, espectadores e turistas, resultando em um aumento significativo no fluxo de pessoas na cidade, além de toda a infraestrutura que Poços de Caldas comporta.

Calendário 2024 resumido:

#1 CIMTB – Nova Lima (XCO Classe 1 + XCC Classe 3 + Maratona) – 15 a 17 de março

#WORLD CUP – Araxá (XCO sub-23 e elite) – 18 a 21 de abril

#2 CIMTB – Araxá (XCO Classe HC + XCC Classe 3 + UCI Junior Series + Maratona) – 26 a 28 de abril

#3 CIMTB – Poços de Caldas (XCO Classe 1 + XCC Classe 3 + Maratona)- 21 a 23 de junho

#4 CIMTB – Congonhas 20 anos (XCO Classe 1 + XCC Classe 3 + Maratona) – 27 a 29 de setembro

História da CIMTB

A organização da CIMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CIMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.Em 2022, a CIMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.