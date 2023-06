DME orienta consumidores sobre possível tentativa de golpe

O atendimento ao consumidor da DME recebeu, nesta quarta-feira (14), várias ligações informando sobre possíveis tentativas de golpe.

Os consumidores relataram que uma pessoa entrou em contato, afirmando trabalhar na empresa, e solicitando pagamento prévio para substituição de medidores, “troca do antigo por um novo”. Diante de uma provável recusa do consumidor, a pessoa ainda informa que o fornecimento de energia elétrica poderia ser interrompido.

Não é a primeira vez em que a concessionária identifica problemas dessa natureza. Os consumidores precisam estar muito atentos e não fornecer dados pessoais, além de não realizar o pagamento solicitado.

Solicitações para quitação de débitos, pagamentos para realização de serviços, solicitação de troca de medidores, não são realizadas pela DME por telefone (ligações, SMS, WhatsApp).

Lembrando que para esclarecer qualquer dúvida, os canais oficiais de atendimento ao consumidor permanecem à disposição, sendo eles: Presencial – Rua Amazonas, 65; 24 horas – 0800 035 0196; E-mail – atendimento@dmepc.com.br; Aplicativo DME Poços de Caldas.

Beatriz Aquino

