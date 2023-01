Show NO ATO é atração na Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira,(19), tem show especial no Piano’s Bar da Caldense. Wolf Fechus (voz) e Arthur Chaves (violão) fazem um bem-bolado com canções de Rita Lee e outros ícones da MPB no show NO ATO. No primeiro bloco do show, todinho dedicado a Rita Lee, os artistas visitam a carreira da Dama do Rock com as canções icônicas de toda sua carreira em releituras intimistas de voz e violão. No segundo bloco Wolf convida os cantores Jucilene Buosi e Wolf Borges para juntos darem uma volta pela Música Popular Brasileira. Uma boa pedida para antecipar o fim de semana que está chegando.

Serviço:

Show NO ATO, com Wolf Fechus e Arthur chaves

19/01/2023 | Quinta-feira | 19h | Piano’s Bar da Caldense

Beatriz Aquino