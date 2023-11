DME realiza simulado de escritório e define data de simulado de campo da Barragem Saturnino de Brito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em atendimento ao Plano de Segurança de Barragem (PSB) e ao Plano de Ação Emergencial (PAE) da Barragem Saturnino de Brito, foi realizado no dia 31 de outubro, terça-feira, na sede da DME, o simulado de escritório com representantes de diversos órgãos, incluindo equipes de resgate e salvamento, para as definições da simulação de campo que irá acontecer no dia 22 de novembro, a partir das 9 horas.

Ao longo deste ano, foram executadas diversas atividades como panfletagem com as informações gerais sobre a barragem e o cadastramento das propriedades e da população situadas nas ZAS (zonas de autossalvamento). As empresas DME estão iniciando a instalação de placas de sinalização de rotas de fuga e de pontos de encontro, com prazo de finalização para março de 2024. Essas placas podem auxiliar a população, caso ocorra uma situação emergencial.

Durante o simulado de escritório, foram definidas as ações a serem executadas por cada entidade, atualizados os contatos e definido a sede do Tiro de Guerra como Posto de Comando, para finalização do simulado de campo.

Por ser realizado na área central, está prevista a execução de um simulado de campo que não afete as atividades cotidianas diárias da população. O objetivo principal é a verificação do tempo de deslocamento e atendimento de emergências.

“A atividade é necessária para o cumprimento de legislação federal vigente e trata-se basicamente de uma medida de segurança. Contamos com a compreensão da população, para que não se preocupem ao presenciar a movimentação e escutar as sirenes de ambulâncias e viaturas. A Barragem Saturnino de Brito foi construída e inaugurada na década de 30, estando atualmente em condições adequadas de operação, sendo devidamente monitorada por instrumentação pela DME”, explica Fábio Augusto Zincone, coordenador do PAE da Saturnino.