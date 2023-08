DMED conquista primeiro lugar na categoria Avaliação pelo Cliente do Prêmio ABRADEE 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Premiação foi realizada na última quinta-feira (27)

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), promoveu no fim da semana passada, em Brasília-DF, o evento para a entrega da premiação da 25ª edição do Prêmio ABRADEE, uma iniciativa anual que reconhece e promove a evolução e melhores práticas das distribuidoras de energia do país.

Os finalistas foram anunciados previamente e a DME Distribuição concorreu em três categorias entre as empresas com até 500 mil consumidores: Nacional, Responsabilidade Socioambiental e Avaliação pelo Cliente. Nas duas primeiras, a DMED obteve o terceiro lugar. Já em Avaliação pelo Cliente, a distribuidora ficou em primeiro lugar. Além do tradicional troféu de primeiro lugar e os certificados das demais categorias, em comemoração aos 25 anos do Prêmio ABRADEE, houve também a entrega de medalhas de honra ao mérito.

No ano passado, a DMED conquistou o primeiro lugar em Gestão Operacional, seguido de dois terceiros lugares em Responsabilidade Socioambiental e Avaliação pelo Cliente.

“Estivemos presentes mais uma vez na solenidade, tão aguardada pelo setor elétrico, representando toda a equipe da DME Distribuição. É sempre motivador estar entre os melhores e conquistar resultados tão importantes, que demonstram o esforço de todos e o reconhecimento do próprio consumidor quanto ao serviço prestado”, ressalta José Carlos Vieira, presidente da DME.