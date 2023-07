Doenças respiratórias comuns durante o inverno em crianças: conheça os sintomas e formas de prevenção

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O inverno começou oficialmente no dia 21 de junho e, junto a ele, surgem alguns sintomas como dor de cabeça, tosse e dor de garganta. As doenças respiratórias são bastante frequentes durante esta época, especialmente em crianças, devido ao sistema imunológico imaturo e à maior propagação de vírus e bactérias nessa época do ano.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, as doenças respiratórias mais frequentes na infância são de origem alérgica e infecciosa. Entre as cinco mais comuns, destacam-se: Asma; Bronquite; Sinusite; Rinite e Pneumonia. Essas doenças podem persistir ao longo da vida ou surgir na idade adulta, dependendo de fatores genéticos e ambientais. “Durante o inverno, a propagação de bactérias e vírus é mais rápida devido às baixas temperaturas. O vírus sincicial respiratório, causador da bronquiolite, tem maior incidência no outono e início do inverno, enquanto o vírus influenza, causador da gripe, se manifesta em dias mais frios”, explica a pneumologista da Unimed Poços, Nayana Amalia de Oliveira Souza.

Para prevenir doenças respiratórias, é essencial ventilar os ambientes, lavar as mãos regularmente e evitar contato com pessoas doentes. Além disso, manter a vacinação em dia, especialmente contra a gripe e a pneumonia. “Em caso de sintomas persistentes ou agravamento do quadro respiratório, é fundamental procurar um médico para avaliação e tratamento adequados. A saúde respiratória das crianças merece atenção especial, garantindo bem-estar e qualidade de vida” orienta Nayana Souza.

Cuidados

Além da vacinação, a pneumologista cooperada da Unimed Poços ainda destaca alguns hábitos que podem ser adotados no dia a dia, com o objetivo de prevenir essas doenças:

Ventilar os ambientes mesmo durante o inverno, abrindo as janelas com frequência.

Lavar as mãos constantemente, principalmente antes das refeições.

Evitar levar crianças doentes à escola para evitar a propagação de infecções.

Evitar o contato com adultos resfriados ou gripados.

Manter a casa limpa, sem mofo, umidade e poeira, o que inclui evitar o fumo passivo.

Vacinar as crianças e os adultos contra a gripe e outras infecções preveníveis.

“A prevenção e o tratamento adequado são fundamentais para garantir a saúde respiratória das crianças. Procurar um pneumologista ou pneumopediatra para obter informações e diagnóstico correto é essencial” acrescenta Nayana Amalia de Oliveira Souza.