Dois homens foram assassinados no final de semana em Poços de Caldas

Neste domingo, 28, Poços de Caldas registrou dois homicídios que estão sendo investigados pelas autoridades locais.

O primeiro caso ocorreu no bairro Conjunto Habitacional, na zona sul da cidade. Silas Magalhães, de 61 anos, foi encontrado morto com cerca de sete perfurações no corpo na Rua Lucia Costa Junqueira. O crime foi cometido pelo próprio filho, de 37 anos, que depois tirou a própria vida. A esposa da vítima relatou à polícia que havia frequentes conflitos entre pai e filho. A faca usada no crime e o celular do suspeito foram apreendidos. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso segue em investigação. Os corpos foram sepultados na tarde desta segunda-feira.

O segundo homicídio ocorreu à noite, no bairro Vivaldi Leite Ribeiro. Segundo a Polícia Militar, testemunhas viram a vítima descendo um barranco na Rua Nacib Nacle, aparentemente fugindo de alguém. Imagens de câmeras de segurança obtidas pela TV Poços mostram o homem caindo e depois sentado com um ferimento ativo no pescoço. A equipe do SAMU confirmou que a vítima apresentava um corte de aproximadamente 3 a 4 cm no pescoço e já estava sem sinais vitais. O corpo foi removido para o IML da cidade e, até o fechamento desta reportagem, a vítima ainda não havia sido identificada. A Polícia Civil está conduzindo a investigação.