Dois veículos roubados são recuperados pela Polícia Militar em Alfenas

A Polícia Militar de Minas Gerais recuperou dois veículos, após um roubo ocorrido em uma oficina de funilaria no bairro Jardim Boa Esperança, em Alfenas, ontem, 12 de março. Segundo relatos, o incidente envolveu uma caminhonete Fiat/Toro e um veículo Ford/Ka.

De acordo com informações fornecidas pela vítima, um indivíduo armado, utilizando um revólver, chegou ao estabelecimento por volta das 07:30, levando consigo a caminhonete. O veículo utilizado na ação foi identificado como um Ford/Ka, que havia sido objeto de furto em Alfenas em 26 de janeiro.

Diante do ocorrido, as autoridades locais prontamente acionaram uma operação de cerco e bloqueio, estendendo-se para além das fronteiras do município. O 64º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com unidades da 17ª Região da Polícia Militar (17ª RPM), mobilizou recursos em cidades vizinhas, incluindo São João da Mata, Silvianópolis e Pouso Alegre, resultando na localização e recuperação dos veículos subtraídos.

Os criminosos, entretanto, conseguiram evadir-se da área, refugiando-se em uma região de mata próxima. Em resposta, um amplo contingente da 17ª RPM foi mobilizado, com a utilização de drones e da aeronave Pegasus, na tentativa de localizar e capturar os infratores.

Até o momento, um dos envolvidos no crime foi identificado, enquanto as investigações prosseguem para efetuar a prisão dos responsáveis.