Doses da Vacina Janssen se esgotam, em Poços de Caldas

A Secretaria de Saúde informa que as doses de vacina contra COVID-19 do laboratório Janssen se esgotaram nesta manhã (14).

O município aguarda o envio de uma nova remessa de doses de vacina pela Regional de Saúde, para continuar a imunização da população.

A aplicação da 2ª dose das vacinas do três laboratório (Pfizer, Coronavac e Astrazeneca) da 3ª dose seguem normalmente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.