Inscrições abertas para a formação gratuita “Descobrindo a Cidade Termal”

Estão abertas as inscrições para a formação gratuita “Descobrindo a cidade termal”, em comemoração aos 150 anos de Poços de Caldas, desenvolvida pela Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento da Secretaria Municipal de Planejamento, em parceria com o Centro de Referência do Professor. O curso é destinado a todos os profissionais da educação das redes municipal, estadual, federal e particular e demais interessados no tema.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 22 de março, data da aula inaugural, pelo link https://forms.gle/uqVCzABXNNv3yoES7. Os encontros serão quinzenais, sempre às 18h, no canal do YouTube do CERPRO Poços de Caldas. Serão seis módulos de formação, totalizando 20 horas, com organização da pedagoga Sônia Maria Sanches e do Centro de Referência do Professor.

A iniciativa pretende capacitar os educadores, que são os protagonistas das ações educativas com enfoque na história da cidade, abordando conceitos relativos ao patrimônio cultural material e imaterial do município. A formação será aberta também a todos os interessados no tema.

O projeto de educação para o patrimônio “Descobrindo a Cidade Termal” está inserido no Plano Municipal de Educação para o Patrimônio, aprovado no final do ano passado, e em consonância com a deliberação do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural 01/2021. Para o exercício 2022, o IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico) considerou a necessidade de um planejamento para as ações de educação para o patrimônio cultural.

Módulos

Módulo I – 22/03 – Aula Inaugural: “Antecedentes históricos: a descoberta das águas sulfurosas – 1786 a 1865”.

Módulo II – 05/04 – “Os primeiros povoadores: do ouro à pecuária – 1865 a 1872”.

Módulo III – 19/04 – “A fundação da cidade – 1865 a 1872”.

Módulo IV – 03/05 – “A estrada de ferro e o café – 1886 a 1905”.

Módulo V – 17/05 – “A criação da Prefeitura: os cassinos e o turismo – 1905 a 1946”.

Módulo VI – 31/05 – “Desenvolvimento socioeconômico e os aspectos da preservação do patrimônio cultural da cidade – 1947/1983 – 1983/2022”.