Edital de Programação Cultural para a Educação Infantil segue com inscrições abertas até segunda-feira (10)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Encerra-se às 18h da próxima segunda-feira, 10 de abril, o prazo de inscrições para o Edital Secult nº 5/2023 – Programação Cultural para Educação Infantil. Serão selecionadas propostas da área artístico-cultural que aconteçam de forma pontual ou contínua nos Centros de Educação Infantil (CEIs), no prazo de maio a novembro de 2023.

A inscrição e a participação nas propostas são gratuitas e permitidas somente para artistas e grupos artísticos locais. Os proponentes devem possuir experiência na área artístico-cultural, sendo permitida a inscrição de uma proposta em qualquer das linguagens previstas: teatro, música, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas e artes visuais.

Entre os critérios de avaliação estão a relevância das ações propostas para o ambiente educacional; apresentação e detalhamento da proposta; potencial de realização da equipe envolvida no projeto; capacidade de realização e histórico de realizações do grupo destinadas ao público infantil.

O objetivo é selecionar artistas/arte-educadores que reúnam os recursos didático-pedagógicos necessários para realizar ações culturais voltadas para crianças de 0 a 5 anos, nos Centros de Educação Infantil municipais, proporcionando o desenvolvimento social, educativo e cultural dos estudantes. A iniciativa inédita em âmbito local visa atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação sobre a vivência das crianças da Educação Infantil com Arte e Cultura em ambiente escolar.

As inscrições deverão ser realizadas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/82mxBvtAw3X8Z5vs9, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas no espaço denominado Editais da Cultura.