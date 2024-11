Educação alerta para fake news sobre PMJ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que é a falsa a informação de que crianças da unidade do Programa Municipal da Juventude (PMJ) Parque Pinheiros estariam dormindo no chão. Nas redes sociais, circula uma foto juntamente com informações falsas que não condizem com a realidade.

Trata-se de atividade que integra uma experiência artística realizada em parceria com projeto cultural, desenvolvido por profissionais altamente capacitados nas áreas de teatro e dança de nossa cidade. É uma ação planejada e orientada, com o objetivo de proporcionar aos participantes uma experiência sensorial e criativa, explorando movimentos corporais e expressões artísticas em um ambiente seguro e acolhedor.

Reforçamos a importância de buscar informações em fontes confiáveis ​​antes de compartilhar conteúdos que possam distorcer o propósito de atividades educacionais e culturais. Nosso compromisso com o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes inclui promover vivências enriquecedoras que contribuem para sua formação.