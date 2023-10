Eleição define diretoria do Sindserv para próximo mandato

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Servidores vão às urnas em novembro para eleger diretoria do quadriênio 2023/2027

Nos dias 13 e 14 de novembro, os servidores públicos municipais de Poços de Caldas terão a oportunidade de exercer um direito fundamental: o voto. Nesse pleito, os trabalhadores terão a responsabilidade de eleger a nova liderança do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas (Sindserv), entidade que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses da categoria. Esse ano, duas chapas concorrerão ao pleito.

Servidores poderão votar em cinco urnas fixas (Sindserv, prefeitura, DMAE central, DMAE Ceope e SAMU) e 15 urnas itinerantes, que vão percorrer todos os setores da prefeitura, das 7h às 18h, prorrogável até 21h na UPA, Hospital Margarita Morales, Hospital da Zona Leste e Guarda Municipal.

A importância da participação ativa nesse processo democrático eleitoral não pode ser subestimada. O sindicato é a voz coletiva dos servidores, e a escolha de sua liderança impacta diretamente a capacidade de representação e atuação em prol dos direitos e interesses da classe trabalhadora.

A atuação do Sindserv vai além das questões salariais. Este órgão exerce um papel fundamental na busca por melhores condições de trabalho, na defesa dos direitos previdenciários e na luta por políticas que promovam o bem-estar e a valorização do servidor público municipal.

Por isso, a participação maciça dos servidores nas eleições sindicais é fundamental. Para Marieta Carneiro, presidenta do Sindserv, cada voto é um passo na direção de uma representação mais forte e efetiva. “É através da união e engajamento da categoria que se fortalecem as reivindicações e se conquistam avanços significativos”, diz.

A escolha entre as duas chapas concorrentes à presidência do Sindserv é uma decisão que impactará diretamente o futuro da categoria. Portanto, é essencial que cada servidor se informe sobre as propostas e trajetórias das candidaturas, para tomar uma decisão consciente e alinhada com os interesses coletivos.

Para Marieta, a democracia sindical é um pilar fundamental para a construção de um ambiente de trabalho mais justo e equitativo. A participação ativa dos servidores públicos municipais de Poços nas eleições do Sindserv é um gesto de compromisso com a valorização da categoria e a busca incessante por condições laborais mais dignas.

“Neste sentido, convidamos todos os servidores aptos a exercerem seu direito de voto nos dias 13 e 14 de novembro, contribuindo para a construção de um sindicato forte e representativo”, encerra.

Serviço

Eleição do Sindserv

– Dias 13 e 14 de novembro

– Cinco urnas fixas (Sindserv, Prefeitura, DMAE central, DMAE Ceope e SAMU)

– 15 urnas itinerantes

– Das 7h às 18h (prorrogável até 21h na UPA, Hospital Margarita Morales, Hospital da Zona Leste e Guarda Municipal).