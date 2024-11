Em prol da Unacon, 4ª Corrida Nossa Santa Casa acontece no dia 1º de dezembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 4ª edição da Corrida Nossa Santa Casa será realizada no domingo, 1º de dezembro, com largada marcada para 8h, em frente ao Makai Beach Tennis & Sports (Avenida Roma, 1636, Jardins de Florença). O evento contará com três modalidades: corrida de 6 km (estrada de terra), corrida de 13 km (trail run) e uma caminhada de 6 km (estrada de terra).

O objetivo principal da iniciativa é arrecadar fundos para a aquisição de novas bombas de infusão para o setor de Quimioterapia da Santa Casa de Poços, beneficiando os pacientes oncológicos atendidos pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia).

“Estamos arrecadando recursos para substituir e ampliar as bombas de infusão da quimioterapia. Apesar de já termos algumas, a demanda cresce diariamente, e precisamos de mais 20 bombas, cada uma custando cerca de R$5.300,00. Com a corrida, esperamos arrecadar o suficiente para adquirir de 6 a 8 unidades. Convidamos a todos a participarem dessa causa tão importante”, destacou a provedora da Santa Casa, Célia Maria de Souza, que também é responsável pelo projeto SOS Santa Casa.

As bombas de infusão são essenciais para a administração precisa de medicamentos e fluidos, especialmente no tratamento de quimioterapia. “Elas nos auxiliam no controle do gotejamento da quimioterapia, tanto para pacientes ambulatoriais que realizam o tratamento e voltam para casa quanto para os internados, que permanecem muitas vezes em regime hospitalar por 48 a 72 horas”, explicou a enfermeira da Oncologia, Mariana Pereira.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Os interessados podem se inscrever no site www.runnerbrasil.com.br ou pelo WhatsApp (35) 3729-6140 até o limite de vagas. O valor da inscrição no segundo lote é de R$ 90,00, com desconto especial para equipes.

“A prova de 6 km, incluindo a caminhada, ocorre em um percurso tranquilo de estrada de terra, sendo ideal para pessoas que praticam atividade física de qualquer nível. Já a prova de 13 km é um desafio de trail run, em trilhas planejadas com o apoio do ultramaratonista Tiago Loiola, parceiro da organização. Por isso, a prova de 13km é ideal para atletas mais experientes”, explicou Rafael dos Santos Pasqua, Assessor de Comunicação da Santa Casa e um dos organizadores da corrida.

TREINÃO ESPECIAL

No dia 24 de novembro, às 7h30, também em frente ao Makai Beach Tennis & Sports, será realizado um “treinão” para os participantes. O evento percorrerá o trajeto completo dos 6 km e parte do percurso de 13 km.

PARCERIAS E APOIOS

A 4ª Corrida Nossa Santa Casa é uma realização da Associação Voluntários Amigos da Santa Casa e do Hospital Santa Casa de Poços de Caldas, com patrocínio da Prefeitura Municipal através da secretaria de Esportes e Lazer de Poços de Caldas.

A prova conta com o apoio de diversas instituições e empresas: Clínica Ciop, Uniodonto Poços de Caldas, Grupo Format, APZ Contabilidade, Hypes, Clínica do Coração Poços, Audiens Aparelhos Auditivos, Grupo Citur, Cristais Cá D’Oro, Papelaria Real, Laundromat Poços de Caldas, La Priore Home Care e Makai Beach Tennis & Sports.