Encontro de carros antigos acontece de 3 a 6 de agosto

A 16ª edição do Poços Classic Car vai acontecer de 3 a 6 de agosto no Parque José Affonso Junqueira. Quem passar pelo local, poderá conferir uma infinidade de modelos históricos de veículos, além de shows e outras atrações.

Estarão lá veículos antigos famosos, muitos deles, parte da memória afetiva do público, como Kombi, Opala, Fusca, Cadillac, Maverick, F-600, Corcel, Chevy 55, entre vários outros. A entrada é gratuita.

O evento inclui shows, praça de alimentação e um mercado de pulgas com 80 estandes. Este ano, haverá dois palcos com bandas, o palco Truck e palco Café.

O Poços Classic Car é realizado pelo Clube do Automóvel Antigo e tem apoio da Secretaria Municipal de Turismo.

Programação

Dia 3 – Quinta

9h – Abertura

17h – Sabrina Iwata

18h – Fechamento portaria

19h – Banda Gramophone

21h30 – Banda Hostyul

Dia 4 – Sexta

9h – Abertura: Check-in

15h – Leo Morais

16h – Banda Dejavu

18h – Fechamento portaria

18h30 – Marcos Bombardelli

18h30 – Banda Viva La Vida

21h – Banda Zaion

Dia 5 – Sábado

9h – Abertura

10h – Rádio Glasbo

11h – The Bartos Duo

11h30 – John Cash

14h – Duo Opera Rock

14h30 – The Rocket Horses

16h – Jam Makers

16h30 – Wand Lourenço ( Palco Truck )

18h – Fechamento portaria

18h – Agradecimentos

18h30 – Guns N’ Roses Cover

20h30 – Old Chevy

Dia 6 – Domingo

9h – Abertura: Check-in

10h – Apresentação da Apae Poços

10h – Maicon Morais

10h – Banda Gramophone

11h – Triozão

12h – Foto Oficial do Evento

14h – Fechamento da portaria

14h – Banda Capitão Vinil

15h – Maicon (Candiera) Acústico

18h – Encerramento Geral

