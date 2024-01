“Saúde Mental enquanto há tempo!” é o tema do Janeiro Branco 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O ano começa com um chamado para a conscientização e promoção da saúde mental. A campanha Janeiro Branco, que chega a sua 11ª edição, traz em 2024 o tema: “Saúde Mental enquanto há tempo!”. Em Poços de Caldas, a população tem atendimento integral a partir dos Centros de Atenção Psicossocial.

“Esse tema da saúde mental ainda tem um estigma muito grande na sociedade e precisamos pensar que é um trabalho contínuo e que a temática é transversal e intersetorial. Uma temática que está articulada com vários outros campos como a cultura, o trabalho e a condição de vida das pessoas. Nós entendemos que através da nossa política municipal de saúde mental estaremos trabalhando esse tema todos os meses do ano”, ressalta o Secretário Municipal de Saúde, Thiago Mariano.

Em Poços, o CAPS AD oferece tratamento a todos que tenham algum prejuízo devido à dependência química. O CAPS Girassol é um serviço destinado a pessoas adultas que apresentam grave sofrimento mental, com um alto risco de ocasionar prejuízos em seus relacionamentos, sua saúde emocional ou mesmo sua saúde física. Já o CAPS I é destinado ao atendimento especializado para crianças e jovens, na faixa etária do zero aos 18 anos de vida incompletos, com transtornos mentais graves e persistentes.

Esses locais recebem encaminhamentos feitos por médicos, pelas escolas ou pela justiça, além de pacientes que procuram pelo serviço, de forma voluntária. A equipe multidisciplinar é composta por psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermeiro e auxiliares de enfermagem, assistente social, psicólogo, instrutor e oficineiro. As atividades incluem acolhimento, grupos terapêuticos, oficinas de canto, poesia, yoga e artesanato, atendimento psicoterápico individual e acompanhamento das famílias dos pacientes.

Ao longo do mês, as Unidades Básicas de Saúde e CAPS contarão com atividades alusivas ao tema, a fim de fortalecer a necessidade de autocuidado à população em geral.

Atendimentos de saúde mental podem ser buscados nas unidades básicas de saúde ou diretamente nos CAPS. O CAPS I Despertar fica na Av. Dr. David Benedito Ottoni, 749 – Jardim Dos Estados, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O CAPS II fica na Rua Ouro Preto, 156 – Jardim dos Estados, com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 16h. Já o CAPS AD funciona na Rua Paraíba, 200 e o atendimento é de segunda a sexta-feira, também das 8h às 16h.