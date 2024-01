CITUR inicia Projeto de Revitalização Ambiental no Parque do Cristo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A CITUR (Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas) recebeu recentemente a aprovação do Projeto de Revitalização Ambiental de parte da área do Parque do Cristo, marcando um passo significativo em direção à revitalização ambiental deste importante local do município. O projeto visa a supressão controlada de árvores exóticas, como Pinus e Eucalipto, que não são nativas do Brasil e tem impactado negativamente a biodiversidade local.

Para dar início ao PRAD, a CITUR contratou a empresa APTA Engenharia e Meio Ambiente, com especialistas emEngenharia Ambientale Agronômica, para análiseambiental da área, elaboração do projeto e solicitação das aprovações junto aos órgãos competentes. Os trabalhos envolvendo os estudos técnicos e elaboração do projeto de revitalização tiveram início em janeiro de 2023, sendo realizados diversos protocolos e pedidos de autorizações ao longo do ano, que culminaram na aprovação do Projeto de Revitalização Ambiental pelo CODEMA – Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambienteno fim de dezembro de 2023. Com todos os trâmites concluídos a empresa concessionária dará inícioà substituição de parte da vegetação exótica por vegetação nativa.

A espécie exótica é aquela que se encontra fora de sua área de distribuição natural, isto é, que não é originária de um determinado local, o que pode representar uma ameaça para espécies nativas e associado à redução da biodiversidade. O reflorestamento com pinus e eucaliptoé comumente utilizado em áreas de mineradoras, e a proposta da CITUR é reintroduzir espécies nativas ao Parque do Cristo, promovendo uma restauração ecológica e atraindo a faunalocal.

“A CITUR está comprometida em criar um ambiente mais equilibrado e saudável no Parque do Cristo. O Projeto de Revitalização ambiental aprovado é uma parte fundamental dessa iniciativa, buscando não apenas suprimir a vegetação exótica, mas também implementar ações que promovam o bem-estar social e ambiental”, afirma Marcos de Carvalho Dias, Presidente da CITUR.

O projeto envolve parcerias estratégicas, incluindo a aquisição de mais de 3.000 mudas para o replantio junto aFundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, que também contribuirá com pesquisas sobre o solo e orientações sobre as espécies das árvores. Serão plantadas mais de 5 árvores para uma suprimida, além disso, a CITUR disponibilizará uma fração de área às instituições especializadas, a promoção de atividades de educação ambiental, incluindo placas com informações das espécies nativas plantadas e ações de incentivo ao plantio monitorado.

Após a remoção de pinus e eucaliptos, será implementada uma ação de recomposição do solo na região de compensação, com o plantio de cinco espécies de árvores nativas para cada árvore suprimida. Esta abordagem visa garantir não apenas a remoção, mas a substituição por espécies que promovam a diversidade ecológica.

“Durante a execução do projeto de revitalização ambiental aprovado ocorrerá a recuperação ambiental em 20 hectares no Parque do Cristo com a retirada de vegetação não nativa e com o plantio de espécies típicas da região, em um projeto minuciosamente realizado pela nossa equipe e aprovado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente –CODEMA. Além do benefício ambiental, o projeto prevê ganhos evidentes no ponto de vista social e educacional, por contemplar ações junto a instituições e a população”, dizKarl Acerbi–Sócio do GrupoAPTA.

Desde o início das atividades da CITUR no Parque do Cristo, em março de 2023, foram implementadas diversas melhorias, incluindo a reabertura do teleférico, a implantação de zeladoria e segurança 24h, a instalação de estacionamentos, bem como a promoção de eventos no local. E dentre as mais recentes novidades no local estão a abertura do Mercado Cristo oferecendo oportunidades de negócios para as empresas locais e gerando novos empregos,e a finalização do paisagismo entre o Mercado e o Monumento do Cristo, enriquecendo muito a experiência no principal equipamento turístico de Poços de Caldas.

A CITUR reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e convida a comunidade a participar ativamente deste esforço conjunto para criar um ambiente turístico mais responsável e vibrante.