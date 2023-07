Entrada para o show do Diogo Nogueira será pela Rua Senador Salgado Filho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Será proibida a entrada com bebidas, alimentos, latas, copos, garrafas e materiais cortantes. Haverá revista no acesso e guarda-volumes, além de espaço reservado para pessoas com deficiência e intérprete de Libras

A Prefeitura de Poços de Caldas informa que será proibida a entrada no Parque Municipal Antônio Molinari na próxima sexta-feira, 21 de julho, de pessoas com bebidas, alimentos, coolers, garrafas de vidro, copos e latas de alumínio, bem como com quaisquer tipos de materiais cortantes e/ou perfurantes e de menores de 18 anos de idade desacompanhados dos pais ou responsáveis.

O local sedia o show do sambista Diogo Nogueira, às 20h, com entrada gratuita, dentro da programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023. Por medida de segurança, o evento contará com revista pessoal na entrada, que será realizada apenas pela Rua Senador Salgado Filho, em frente ao Country Club. A via estará interditada para o tráfego de veículos a partir das 14h.

Fica proibido também o comércio ambulante no interior do Parque e nas áreas delimitadas. As regras de uso e segurança foram estabelecidas por meio do Decreto nº 14.315, publicado em edição suplementar do Diário Oficial da última sexta-feira (14).

Guarda-volumes

A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, visando garantir o acesso de todos ao evento, vai disponibilizar serviço de guarda-volumes no local, a cargo da Associação Metodista de Ação Social (Amas). O guarda-volumes ficará antes da revista e haverá a cobrança do valor de R$ 10,00 para quem necessitar do serviço. Todo o valor arrecadado será integralmente revertido para a Amas.

“Pensando principalmente nas pessoas que se deslocarão até o Parque Municipal de moto, haverá guarda-volumes para sanar as dificuldades com capacetes, diretamente ligadas à segurança da festa”, explica o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Acessibilidade

Para o show do sambista Diogo Nogueira será disponibilizado local acessível para pessoas com deficiência, em espaço próximo ao palco. Ainda dentro dos recursos de acessibilidade, haverá também intérprete de Libras durante o evento.

Praça de Alimentação e Cervejarias Artesanais

O evento contará, ainda, com Praça de Alimentação a cargo das entidades socioassistenciais e cervejarias artesanais.

Praça de Alimentação – instituições participantes: Dudu Barreto, CEEPC, Associação dos Ciclistas, Associação Bem Viver, Elvira Dias e Artes Marciais Para Todos.

Cervejarias participantes: Hill Beer, Porcaria e Choperia, Virtus, LED, Passopreto, La Madre, Gonçalves, Gorillaz, Bricks e Bones.

Confira a programação:

21 de julho – sexta-feira

Parque Municipal Antônio Molinari

Entrada gratuita

18h | O universo feminino – Nathália Diniz

Neste show, Nathália Diniz traz no repertório apenas canções de mulheres, sejam compositoras, intérpretes e/ou instrumentistas. O intuito é propor uma reflexão sobre a presença feminina na música.

19h | DJ IsadBob

Através do uso de um par de toca-discos, será possível transitar entre músicas nacionais e internacionais que marcaram época nos anos 70, 80, 90 e 2000, e canções atuais que não saem das paradas de sucesso.

20h | Diogo Nogueira

Um dos principais nomes do cenário do samba brasileiro atual, o cantor e compositor Diogo Nogueira bota todo mundo para sambar no show gratuito MPB É SAMBA, SAMBA É MPB, no Parque Municipal Antônio Molinari.