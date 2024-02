Operação policial em Campestre resulta na prisão de traficantes e apreensão de menor infrator

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar realizou uma operação na tarde de ontem, 02, visando coibir o tráfico de drogas no Bairro Residencial Santa Cruz, especificamente na Rua Joaquim Alves, em Campestre-MG.

Durante a diligência, os policiais identificaram um suspeito que, ao se dirigir à janela de uma residência denunciada, efetuou uma transação de dinheiro e recebeu um pequeno invólucro. O reforço policial foi imediatamente acionado para abordar o suspeito e confirmar a suspeita de tráfico de entorpecentes naquela localidade.

A equipe de apoio, deparou-se com outros dois suspeitos no portão lateral da residência. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos empreenderam fuga, sendo que um deles fugiu em um veículo automóvel de cor prata, enquanto o outro, um homem de 28 anos, tentou fechar o portão da residência, sendo impedido pelo militar.

O confronto se intensificou quando o autor tentou ferir o militar ao forçar o portão contra ele. Nesse momento, o policial sacou a arma, sendo esta agarrada pelo autor na tentativa de desarmá-lo. Como medida necessária para conter a ameaça iminente, um disparo foi efetuado, atingindo a mão do autor, que, por sua vez, feriu o Sargento da PM na perna esquerda.

O policial ferido foi prontamente socorrido e encaminhado ao hospital, enquanto o autor buscou refúgio no interior da casa. O reforço policial foi acionado para realizar o cerco à residência. Diante da chegada de mais policiais, o autor, carregando uma sacola e uma arma de fogo, acompanhado de um menor infrator de 16 anos, fugiu pela janela dos fundos da casa em direção a um terreno baldio com vegetação alta.

Ao receber ordem de parada, o autor desobedeceu, apontou a arma na direção dos policiais, obrigando-os a realizar um disparo que atingiu sua perna esquerda. Mesmo ferido, o autor continuou a fuga, descartando a arma e a sacola durante o percurso, até se render aos militares.

Com o reforço policial de cidades vizinhas, uma busca minuciosa foi realizada no matagal, incluindo o emprego do cão farejador da 129ª Cia Tático Móvel, visando localizar a arma e a sacola do autor, sem êxito.

O menor infrator foi localizado e apreendido no matagal. Com os detidos, as buscas foram estendidas à residência de onde fugiram. No local, uma mulher de 22 anos foi encontrada e tentou esconder uma grande quantidade de drogas na caixa de descarga do banheiro. As substâncias foram apreendidas, e todos os envolvidos, incluindo o autor e o menor infrator, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

O policial militar ferido, consciente, foi transferido por meio da aeronave Pegasus para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde passou por cirurgia. Diversos itens relacionados ao tráfico, como uma balança de precisão, R$ 504,40 em dinheiro, três aparelhos de telefone celular, saquinhos plásticos comumente utilizados para embalar drogas, 302 pedras de crack, 55 papelotes de cocaína, um tablete e 36 buchas de maconha, foram apreendidos e entregues à Delegacia de Polícia Civil.

ALCO – 29º BPM