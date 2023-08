Obras no pátio do aeroporto de Poços de Caldas são concluídas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, com o apoio técnico prestado pela Infraero, por meio da Secretaria de Defesa Social e Obras, concluiu a reforma do pátio de aeronaves do Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles. Após análises da equipe técnica de Engenharia, o pavimento do pátio, que era composto por duas partes, uma flexível e outra em concreto, passou a ter uma nova camada somente flexível, garantindo mais segurança nas operações.

As obras foram realizadas a partir de inspeções feitas pela Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, que verificou a necessidade de reforma da área, mesmo antes do contrato firmado com a Infraero. Após assumir a gestão do Aeroporto, a Companhia agilizou o processo junto a Prefeitura para que a obra fosse realizada.

Segundo o secretário de obras, José Benedito Damião, foram 5 mil m² de asfalto fresco. A renovação representa um passo significativo não só na melhoria estética, mas proporciona um taxiamento mais seguro e garantirá uma superfície mais resistente às condições climáticas e ao desgaste natural ao longo do tempo.

“A Infraero tem uma missão muito clara em Poços de Caldas: garantir que o aeroporto tenha protagonismo e para isso não vai medir esforços para dar suporte à Prefeitura nas melhores decisões a serem tomadas em relação ao aeroporto. A reforma do pátio é só o início de um trabalho que vem sendo desenvolvido para que a aviação civil deslanche no município”, ressaltou o gestor da Infraero no Aeroporto de Poços de Caldas, Joelson Pereira.

Gestão Infraero

A Infraero assumiu a gestão administrativa e a operação do Aeroporto de Poços de Caldas em outubro de 2022. Desde então, a Companhia está cuidando de toda a parte documental obrigatória do aeroporto junto à Anac e já implementou os serviços de vigilância, limpeza e conservação, e manutenção de áreas verdes e área civil. A equipe de fiscalização de pátios e pistas também já foi implementada, garantido o cumprimento das normas da Anac.

Infraero – Prestadora de Serviços

Com 50 anos de experiência, a Infraero atua como braço executor de políticas públicas para a aviação civil, para implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Sua rede é composta, atualmente, por 16 aeroportos, além de 11 contratos de gestão e operação com estados e municípios.

A Companhia tem presença nacional e expertise consolidada para oferecer serviços de ponta a ponta da infraestrutura aeroportuária, ou seja, desde o projeto, passando pela obra de engenharia, manutenção, gestão e a própria operação, além de oferecer treinamento técnico e desenvolvimento de soluções digitais.