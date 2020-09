Mulher é presa por caluniar Polícia Militar em redes sociais

A autora fez comentários em uma publicação de apreensão de drogas em Poços de Caldas

Alice Dionisio | 10h

Uma mulher foi presa na noite de ontem (16), após fazer comentários ofensivos à Polícia Militar em uma publicação de apreensão de drogas, em Poços de Caldas.

De acordo com a PM, a autora fez acusações caluniosas. Uma equipe se deslocou até a casa da mulher, no bairro Dom Bosco, onde a mesma assumiu ter feito os comentários. Ela foi presa por imputar falsamente a corporação e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

