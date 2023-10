EPR Sul de Minas anuncia início das operações de atendimento a usuários nas oito rodovias concedidas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde a zero hora de hoje, 09 de outubro, teve início, conjuntamente com os serviços aos usuários a operação de três praças de pedágio localizadas na BR-459 – no km 117,3 – Santa Rita do Sapucaí, km 40,5 – Caldas e km 80,9 – em Senador José Bento. Estes locais funcionaram em formato de preparação e divulgação, período chamado de operação assistida para informações aos usuários. E, a partir de zero horas do dia 09 de outubro, aconteceu o início efetivo de toda a estrutura operacional da EPR Sul de Minas. O valor da tarifa básica praticado em todas as praças será de R$9,20.

Outro recurso importante, que estará disponível aos usuários, é o desconto de usuário frequente – DUF. Um mecanismo de descontos progressivos, disponibilizado para condutores de veículos leves, que optarem pela passagem na via automática com TAG. Na primeira passagem pelo pedágio será cobrado o valor integral da tarifa e a partir da segunda passagem pela mesma praça e no mesmo sentido o desconto já será aplicado. O abatimento do valor da tarifa é realizado até a 30ª passagem, no intervalo de um mês. No período subsequente, o ciclo de descontos retorna do início.

Além do DUF, estará disponível aos usuários as formas de pagamento via cartão de crédito ou débito, vale pedágio e dinheiro.

Confira abaixo a localização das Bases Operacionais:

BSO 1 – MG-290 – Ouro Fino – km 53

BSO 2 – BR-459 – Itajubá – km 161,7

BSO 3 – MG- 173 – Cachoeira de Minas – km 2,8

BSO 4 – BR-459 – Ipuiuna – km 57,7

BSO 5 – MGC – 146 – Andradas – km 627,4

Localização das praças de pedágio e funcionamento

PP 01 – Caldas – km 40,5

PP 02 – Senador José Bento – km 80,9

PP 03 – Santa Rita do Sapucaí – km 117,3

Os motoristas que trafegam pelo conjunto de rodovias do sul do estado de Minas Gerais (BR-459/MG173/MG 290/ MG-459/MG-295/ MG-455/ CMG – 146 e LMG – 877), entre as cidades de Itajubá, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Jacutinga, Monte Sião, Bueno Brandão, Gonçalves, Andradas, entre outras, passarão a contar com socorro médico, mecânico e demais formas de atendimento ao usuário a partir de zeros hora do dia 09 de outubro de 2023. A concessionária EPR Sul de Minas, que opera as vias, inaugurará nesta data cinco bases de serviço que funcionarão 24 horas por dia e contarão com quatro ambulâncias, seis guinchos, três caminhões-pipas, cinco viaturas de inspeção, veículos para resgate de animais, além de um Centro de Controle Operacional.

“A equipe do Centro de Controle Operacional, o CCO, será responsável por acionar os recursos para suporte em emergências e atendimento médico ou socorro mecânico. Também irá abastecer os canais de comunicação com os usuários, para que possam acompanhar as condições de trânsito nas rodovias”, explica a diretora executiva, Érica Kawatake.

Outro serviço que estará disponível é o sinal 4G em toda extensão das oito rodovias que fazem parte da concessão. Um projeto que levará conectividade para usuários das rodovias e moradores da região, além de ampliar a eficiência da prestação de serviços pela concessionária. A rede 4G também permitirá à EPR Sul de Minas seguir com um projeto de modernização de vias e de sua infraestrutura, ampliando serviços e melhorando a comunicação, controle de frotas e o monitoramento da via. Além disso, a inovação amplia a segurança dos condutores facilitando o contato com a Concessionária ao longo do percurso pelas rodovias, garantindo a agilidade nos atendimentos e ampliando a qualidade da informação entre usuários e Concessionária.

Para solicitação de atendimento médico ou mecânico, os usuários da rodovia devem ligar para o telefone 0800 290 0459. A ligação é gratuita e o serviço está disponível 24 horas e todos os dias.

Fonte: ASCOM EPR SUL DE MINAS