Equipe Patrulha Rural da PM participa de reunião do Condras em Poços de Caldas

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condras) que cuida da área de assistência rural e financiamento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos, realizou sua primeira reunião na sede da Sedet na terça-feira dia 25 de abril de 2023.

A Polícia Militar faz parte e é conselheira para a discussão de estratégias é ações de segurança da comunidade rural.

Na oportunidade, foram tratados assuntos inerentes ao avanço de tecnologia para a região como radares de detecção veicular e uso de drone pra reforçar a segurança dos produtores agrícolas, colonos e escolas na zona rural de Poços de Caldas e até região.

A Patrulha Rural é um serviço do protfólio policial militar e que assiste especificamente as demandas da comunidade. possui policiais qualificados na área de combate à criminalidade e ao mesmo tempo, sob a filosofia de polícia comunitária. atualmente, em todo Estado, a equipe está em operação “Segurança no Campo 2023” que tem o objetivo de prevenir ataques a propriedades e também da segurança do eixo de escoamento de carga.

O eixo agrícola no Brasil é uma das grandes fontes de receita do pib e por isso a Polícia Militar está inserida de forma permanente por meio de sua equipe capacitada.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino