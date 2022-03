Escritora poços-caldense doa livros sobre combate à violência contra mulher

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com foco no empoderamento feminino e no combate à violência contra a mulher, a escritora Magda Pinto doou exemplares do livro “Avessos e Versos: Violência Contra a Mulher” às bibliotecas públicas do município.

A doação é uma das atividades previstas do projeto de Incentivo à Cultura “Empoderamento feminino: uma nova ética possível”, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, tendo como incentivador cultural o Laboratório Tânia Cobra.

“Nesse projeto, privilegiamos o empoderamento feminino buscando, sobretudo, uma reflexão sobre o lugar da mulher, de como podemos estabelecer uma ética mais saudável em nossas relações”, destaca Magda Pinto.

A doação foi inspirada na nova Lei 14.164, de 10 de junho de 2021, que alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para incluir a prevenção da violência contra a mulher como tema transversal nos currículos da educação básica.

Neste sentido, além das bibliotecas municipais, também foram doados exemplares do livro para órgãos como Câmara Municipal, Instituto Federal do Sul de Minas, Delegacia da Mulher, UEMG, Secult, PUC Poços, Escola Estadual David Campista e Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza.