Espetáculo Inédito “A Coisa Tá Ficando Preta” reflete as vivências de um homem preto na sociedade

Integrando a programação do Festival de Inverno 2024, o ator e dramaturgo Aldo Vieira apresenta, no próximo dia 20/07, seu mais novo espetáculo teatral: “A Coisa Tá Ficando Preta”. A peça promete trazer à tona reflexões contundentes sobre as experiências e vivências de um homem negro em meio às estruturas racistas da sociedade contemporânea.

A dramaturgia de “A Coisa Tá Ficando Preta” é construída a partir de um material doloroso e real: frases racistas ouvidas diariamente por homens e mulheres negras em diversas situações do cotidiano. A proposta é transformar essas agressões verbais em uma narrativa poderosa que desnuda e questiona as bases do racismo estrutural.O autor se apoia no pensamento e obra de Frantz Fanon – psiquiatra e filósofo político natural das Antilhas francesas da colônia francesa da Martinica; Neusa Santos – psiquiatra, psicanalista e escritora brasileira; e Augusto Boal – diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta brasileiro, para desenvolver e apresentar perspectivas sobre a experiência negra e as lutas enfrentadas pelos negros em contextos dominados pela branquitude, destacando a importância da autoafirmação, da resistência e da busca pela emancipação em face do racismo.

O protagonista, interpretado pelo próprio Aldo Vieira, embarca em uma jornada de autoconhecimento e resistência, na qual enfrenta os desafios impostos por uma sociedade que insiste em manter suas barreiras discriminatórias. A peça não se limita a retratar a dor e a indignação, mas também ilumina o processo de desvelamento e desconstrução das estruturas racistas, propondo uma reflexão coletiva e um convite à transformação social.

“A Coisa Tá Ficando Preta” é mais do que uma obra teatral; é um manifesto artístico e social. “Através da arte, podemos abrir espaços para diálogos necessários e urgentes. Quero que o público sinta, reflita e, acima de tudo, se mobilize. Cada experiência retratada na peça é uma chamada para a ação contra o racismo”, declara o ator e autor.

O espetáculo é uma combinação de monólogos intensos, diálogos afiados e uma cenografia instigante, que coloca o foco na interpretação visceral de Aldo Vieira. A direção cênica é da atriz e diretora Leidy Nara.

“A Coisa Tá Ficando Preta” será apresentada no Teatro Municipal Benigno Gaiga – Urca, em uma única sessão no dia 20/07 às 20h. Os ingressos já estão à venda no valor de R$ 20,00 e podem ser adquiridos antecipadamente na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/), ou na portaria no dia do evento, caso os ingressos não tenham sido esgotados. Em um esforço para promover a acessibilidade ao evento para indivíduos afrodescendentes, membros e integrantes do Centro Cultural Afro Brasileiro Chico Rei, da Associação Filhos do Bonfim, do projeto Chibata e do Movimento Negro Laudelina de Campos Melo (UEMG), poderão adquirir os ingressos pelo valor simbólico de R$10,00.

O trabalho é aberto ao público em geral, para maiores de 14 anos, com foco em jovens e adultos interessados em questões sociais, culturais e pauta racial, bem como educadores, gestores culturais e demais profissionais atuantes no campo da cultura.

A expectativa é de que o espetáculo provoque não apenas o público, mas também as instituições e políticas culturais, contribuindo para um debate mais amplo sobre igualdade racial e justiça social.

Ficha técnica:

Aldo Vieira – dramaturgia e interpretação

Leidy Nara – direção cênica e iluminação

Pedro Delboni – sonoplastia

João Ferreira (Xuão) – fotógrafo

Danielle Vilas Bôas – produção executiva