Estacionamento rotativo tem reajuste

As tarifas da Zona Azul subiram. O motorista irá pagar agora R$ 0,10 a mais pela hora na vaga de 5 metros e R$ 0,15 centavos na vaga de 6 metros. O reajuste foi de 10,89%, estabelecido pelo decreto 14.327, publicado no Diário Oficial do Município do dia 1° de agosto, última terça-feira.

Com a atualização, as vagas comuns passam de R$ 2,60 para R$ 2,70 e as vagas estendidas passaram de R$ 3,05 para R$ 3,20. Veja tabela abaixo:

Área 1: para o período de uma hora, R$ 2,70 para as vagas de 5 metros, e R$ 3,20para as vagas de 6 metros

Área 2: para o período de duas horas, R$ 2,70 para as vagas de 5 metros, e R$ 3,20 (para as vagas de 6 metros;

Área 3: para o período de três horas, R$ 2,70 para as vagas de 5 metros, e R$3,20 para as vagas de 6 metros

Reajuste anual

O reajuste tem como base o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e cumpre termos do Contrato de Concessão 019/16, celebrado entre o município de Poços de Caldas e a empresa Explora Participações em Tecnologia e Sistema de Informação S/A. Conforme o contrato, a cada período de 12 meses é feita uma reanálise tarifária. O reajuste foi aprovado pela Comissão Municipal de Transporte Público e Tarifas Correlatas, em reunião realizada no dia 20 de junho.