Evento na Urca vai celebrar cinquentenário da Autarquia Municipal de Ensino

Nesta quinta-feira, 19 de novembro, no Espaço Cultural da Urca, às 19h, será realizada uma solenidade em comemoração ao cinquentenário da Autarquia Municipal de Ensino. Com a apresentação do Quarteto de Cordas do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani, o evento vai apresentar aos presentes um pouco da história da AME e celebrar também a Semana do Professor.

No dia 25 de abril, data da fundação oficial da Autarquia Municipal de Ensino, uma noite festiva marcou o início das comemorações dos 50 anos da AME de Poços de Caldas, reunindo diretores, professores, alunos e servidores que fizeram parte da história da instituição.

Fundada oficialmente em 25 de abril de 1973, a Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas completa 50 anos de pioneirismo no ensino superior em Poços de Caldas. “Ao longo dessas cinco décadas, a Autarquia prestou relevantes serviços na área da Educação em nossa cidade. Nesta noite cultural, queremos agradecer a todos aqueles que atuaram para desenvolver o ensino superior no município e enaltecer a figura do professor, sem a qual não se faz educação”, destaca o diretor executivo da instituição, Carlos Roberto de Oliveira Costa.

História

A história da Autarquia Municipal de Ensino começa em 1965, com a criação da Faculdade Municipal de Filosofia, Ciências e Letras, que funcionou por muitos anos no atual Espaço Cultural da Urca. No início dos anos de 1970, foi adquirido o antigo Seminário Nossa Senhora da Esperança dos Padres Oblatos de Maria Imaculada, dando início à construção de vários prédios, laboratórios e área esportiva, para abrigar a Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas.

Durante muitos anos, a Autarquia Municipal de Ensino foi a responsável pela formação de Ensino Superior de milhares de pessoas em diversos cursos, proporcionando educação de qualidade. A instituição foi pioneira também no programa de distribuição de bolsas de estudos restituíveis.

Após o encerramento de suas atividades diretas de formação acadêmica, tem atuado como órgão de fomento, apoio e incentivo para as demais Instituições que se instalaram em Poços de Caldas e na capacitação dos servidores públicos e população em geral, proporcionando diversos cursos e formações, com destaque para o Curso de Alfabetização de Jovens e Adultos em diversos polos na cidade.

Serviço

Solenidade de comemoração do cinquentenário da Autarquia Municipal de Ensino

Data: 19/10/2023 – quinta-feira

Hora: 19 horas

Local: Teatro Benigno Gaiga – Espaço Cultural da Urca