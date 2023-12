Suspeito de estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Poço Fundo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Poço Fundo, efetuou a prisão preventiva de um homem de 47 anos, resultado de uma investigação que apontou sua participação no crime de estupro de vulnerável.

O Inquérito Policial, conduzido pela Delegacia local, revelou indícios consistentes da prática criminosa pelo investigado, ocorrida em 19/12/2023. A vítima é uma mulher de 21 anos portadora de Síndrome de Down.

A investigação detalhada conseguiu reconstruir a dinâmica do crime, inclusive identificando sistemas de monitoramento eletrônico que captaram imagens do suspeito conduzindo a vítima até um imóvel em construção.

A abordagem ao investigado ocorreu na noite de ontem (26/12/2023), na cidade de Varginha-MG, e foi realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O Delegado Eder Neves ressaltou que a prisão reafirma o compromisso dos órgãos de persecução penal na busca incessante pela proteção das pessoas mais vulneráveis.

O acusado foi encaminhado ao Presídio de Varginha-MG, onde permanece à disposição da Justiça de Poço Fundo-MG.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.