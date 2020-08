Expo-Arte de rua retorna neste sábado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Cultura informa que está autorizado o funcionamento da Expo-Arte de Rua a partir do próximo sábado, 22 de agosto, em conformidade com o Decreto nº 13.400/2020, que altera e consolida normativas que dispõem sobre as medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Durante a semana, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura entrou em contato com os expositores para verificar a possibilidade de retorno, de acordo com as condições de saúde de cada artista/artesão. Os expositores com mais de 60 anos foram orientados a não comparecerem à feira neste momento, assim como os doentes crônicos.

A Comissão Técnico-consultiva da Expo-Arte de Rua esteve no local de realização da feira, no entorno das Thermas Antonio Carlos, para demarcar as vagas, de acordo com o distanciamento necessário para preservar a segurança de todos, com base nas orientações do Comitê Extraordinário – Covid 19.

A presença dos expositores será comprovada através de relatório pelos representantes da comissão, apenas para controle. As faltas não serão computadas neste momento.

Medidas de segurança

O distanciamento entre as tendas deve ser de, no mínimo, dois metros. Todos os expositores deverão utilizar equipamentos de proteção individual, em especial as máscaras. Também é obrigatória a disponibilização de álcool gel 70% para higienização das mãos dos clientes e expositores, além da limpeza e higienização das mesas e produtos a serem comercializados.

Qualquer sintoma de gripe, tosse, falta de ar, febre ou mal estar deve ser imediatamente relatado aos representantes da Comissão Técnico-consultiva. Os expositores também devem manter controle de acesso ao interior da tenda, já que o local é destinado exclusivamente ao artesão/artista.

Os representantes da Comissão Técnico-consultiva ficarão responsáveis pelo acompanhamento das medidas de controle e prevenção, em contato permanente com a Secretaria Municipal de Cultura. Durante a pandemia, não serão aceitas novas inscrições.

Horário de funcionamento

A Expo-Arte de Rua funciona aos sábados, das 9h às 16h, e aos domingos, das 9h às 14h. Os expositores fixos terão prioridade durante a pandemia e os visitantes serão agendados conforme disponibilização de espaço.

A feira de arte e artesanato é realizada no entorno das Thermas Antonio Carlos e conta com produtos de materiais diversos, feitos à mão por artesãos locais, como brinquedos de madeira, sabonetes artesanais e bijuterias, além de uma vasta galeria de artes plásticas. Os expositores são artistas plásticos e artesãos aprovados em processos de avaliação da Secretaria Municipal de Cultura.