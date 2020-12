Faixa de sinalização que dá acesso ao Cristo é revitalizada

Demutram (Departamento Municipal de Trânsito) revitalizou nesta quinta-feira (17) a sinalização horizontal em toda a estrada que dá acesso ao Cristo Redentor. A nova faixa vai trazer mais segurança para os motoristas que passam trafegam por ali. “ A faixa com a cor vibrante dá uma outra noção de espaço e sentido para o motorista”, explicou o secretário de Defesa Social, Rafael Thadeu Conde.

