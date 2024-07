Família Togni é agraciada com a Comenda Imperatriz Thereza Cristina em comemoração aos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A manhã deste domingo, 14 de Julho, foi especial para quem esteve na Basílica Nossa Senhora da Saúde, a Igreja Matriz. A Missa das 9 da manhã foi em Ação de Graças pelos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. Houve a solene coroação da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida que está na cidade e na sequência, foram homenageadas as famílias italianas radicadas em Poços de Caldas e que muito contribuíram para a construção e o desenvolvimento da cidade.

Vinte famílias receberam a Comenda 150 Anos da Imigração Italiana no Brasil e 5 famílias foram agraciadas com a Comenda Imperatriz Thereza Cristina – Patrona da Imigração Italiana, ambas honrarias em reconhecimento a importância histórica para a nossa comunidade. Foi feita, ainda, uma Homenagem Póstuma ao Padre Graziano Cirina, pelo seu legado de amor e trabalho para a população de Poços. Padre Graziano faleceu em 2020.

A Família Togni recebeu a Comenda Thereza Cristina. O vereador Flavinho participou da solenidade. “Muito feliz e honrado por este momento. Hoje temos aqui algumas famílias que representam tantas outras e juntas, todas fazem parte da história da cidade. Com muito orgulho sou de uma família de italianos que em Poços se estabeleceu e aqui segue, trabalhando pela cidade. Ao lado da Fátima, da Sabrina, da Rosecir, da minha esposa, Leandra e da minha filha, Gabi, recebo esta honraria com muita gratidão”, disse emocionado.

150 Anos de Imigração Italiana

Em 17 de fevereiro de 1874 chegava ao porto de Vitória o navio “La Sofia”, conduzindo 388 imigrantes italianos. Eles foram contratados por Pietro Tabacchi, dono da fazenda “Monte das Palmas”, em Santa Cruz. O empreendimento, porém, não prosperou provocando descontentamentos e revoltas. Um grupo seguiu para colônias oficiais da Região Sul enquanto outros aceitaram a proposta do Governo do Espírito Santo para se instalarem na “Colônia Imperial de Santa Leopoldina”, sendo direcionados ao Núcleo deTimbuhy, no atual município de Santa Teresa.

A imigração italiana desempenhou um papel fundamental no Brasil, deixando um legado em várias áreas. Ao longo do século XIX e início do século XX, milhares de italianos emigraram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de vida. Trouxeram também o crescimento econômico do País, especialmente na agricultura e no cultivo de café, na indústria, no comércio, nas artes e na gastronomia. Em Poços de Caldas e nas cidades próximas temos cerca de 40 mil descendentes de italianos, pessoas que construíram o Sul de Minas e que fazem parte desta história, trabalhando pelo crescimento da nossa região.

As solenidades comemorativas deste domingo foram uma iniciativa do Instituto Luso-Ítalo-brasileiro de História, Ecologia e Cultura, em parceria com o Círculo Ítalo Brasileiro do Sul de Minas e com a Paróquia Nossa Senhora da Saúde. “Agradeço ao Marcelo, presidente do Instituto Luso-Ítalo-Brasileiro; à Elaine Piva que faz um trabalho importantíssimo a frente do Círculo Ítalo Brasileiro do Sul de Minas bem como ao Padre Donizetti de Brito e a toda equipe e comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Saúde. São inesquecíveis momentos para celebrar e enaltecer os 150 anos de imigração italiana no Brasil, marco que faz parte das nossas origens e da nossa história. Oportunidade também de reunir as diferentes gerações frutos da imigração italiana que aqui permaneceram e que seguem trabalhando pela nossa cidade”, finalizou Flavinho.