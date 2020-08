Familiares de Secretário de Saúde de Poços de Caldas testam positivo para Covid-19

Carlos Mosconi anunciou nesta manhã (19) que está em isolamento

Alice Dionisio | 11h30

O Secretário de Saúde de Poços de Caldas, Carlos Mosconi, enviou uma nota à imprensa nesta manhã (19) afirmando que está em isolamento domiciliar, junto à esposa, após dois familiares testarem positivo para Covid-19.

Mosconi disse ainda que nesta semana havia testado negativo para a doença e pede que a população se previna.

Confira a nota na íntegra:

Venho comunicar a todos que duas pessoas do nosso convívio familiar testaram positivo para a Covid-19. Elas estão em isolamento domiciliar e passam bem. Eu e minha esposa Maria Lúcia também estamos bem. Testamos negativo esta semana e por recomendação médica, seguimos em isolamento domiciliar pelos próximos dias, como medida preventiva especialmente para as pessoas que convivem conosco, fora do ambiente doméstico. A Covid-19 ainda guarda muitos mistérios para a ciência, por isso é fundamental continuar fazendo o que já sabemos que pode prevenir a propagação deste vírus: não deixe de usar a máscara, mantenha suas mãos constantemente higienizadas, evite aglomerações e se puder, por favor, permaneça na sua casa!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.