Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, promove Projeto Circula Artistas RS

Circuito cultural reúne atividades de música, teatro e literatura em Poços de Caldas para apoiar artistas gaúchos afetados por desastre climático

Dias 6 e 7 de dezembro, a Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, realiza o projeto Circula Artistas RS, que busca gerar renda para a cadeia produtiva cultural do Rio Grande do Sul, em resposta à catástrofe climática no estado neste ano.

O evento oferece atividades gratuitas em Poços de Caldas, abrangendo música, artes cênicas e literatura. Confira a programação abaixo.

Música: Estou Aqui – Um Grito, Um Ritmo e a Música Negra Afrosulista Contemporânea (Vagnotreta)

Com influências de ritmos como jazz, soul e samba, o show explora a música afro-brasileira e afro-sulista, combinando apresentações e atividades interativas de produção musical.

●06/12, 20h – Salão Nobre do Sesc Poços de Caldas (capacidade: 100 pessoas)

Endereço: rua Paraná, 229 – Centro, Poços de Caldas

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/estou-aqui-um-grito-um-ritmo-e-a-musica-negra-afrosulista-contemporanea/2725715?share_id=copiarlink

Circo: Kairós (Acromix Circus)

Inspirado na figura grega do tempo oportuno, Kairós traz números de malabares, acrobacias e interação com o público em um espetáculo de 45 minutos.

●07/12, 16h – Sesc Poços de Caldas (capacidade: 100 pessoas)

Endereço: rua Paraná, 229 – Centro, Poços de Caldas

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/apresentacao-circo-espetaculo-kairos/2725723?share_id=copiarlink

Literatura: Encontro com o autor Ricardo Silvestrin

O escritor Ricardo Silvestrin aborda sua produção literária e sua trajetória criativa, compartilhando poemas, contos e crônicas e interagindo com o público.

●06/12, 14h – E.E. de Ensino Fundamental e Médio – Poços de Caldas Atendimento integral para estudantes da rede pública de educação, sem distribuição de ingressos

●07/12, 17h – Sesc Poços de Caldas (capacidade: 30 pessoas)

Endereço: rua Paraná, 229 – Centro, Poços de Caldas

Ingressos: https://www.sympla.com.br/debate—literatura-encontro-com-o-autor-ricardo-silvestrin-do-heavy-metal-a-poesia__2725739

Sesc em Minas

Há mais de 70 anos, o Sesc cumpre a missão de promover o encontro das pessoas com o bem-estar e a qualidade de vida. São encontros diários com a Saúde, a Educação, o Turismo, o Lazer, o Esporte e a Cultura.

Fundado pela Confederação Nacional do Comércio em 13 de setembro de 1946, o Sesc em Minas é uma instituição privada mantida pela contribuição sindical do empresariado do comércio. Por isso, embora as atividades sejam destinadas a toda a população, os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo dependentes, são o público prioritário das ações e têm direito a descontos especiais.

Em Minas Gerais, o Sesc atua em todas as regiões do estado, com 23 unidades fixas e 11 unidades móveis.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais, que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando ao desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos e das cidadãs.