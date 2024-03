Desabamento em Poços de Caldas mobiliza Corpo de Bombeiros e Defesa Civil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de ontem, 28, por volta das 21h20min, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas foi acionada para atender a uma ocorrência de desabamento na Rua Sebastião Duarte, no bairro Santa Ângela. O incidente foi ocasionado pelo colapso de um muro pré-moldado, que demarcava um terreno vago próximo a uma residência local, devido à saturação do solo após as intensas chuvas recentes.

Ao chegarem ao local, as equipes de salvamento se depararam com a entrada da residência bloqueada, deixando uma mulher e três crianças isoladas. Para lidar com a situação, a Defesa Civil foi acionada e, com a presença do COMPDEC foi providenciada uma lona para reduzir o risco de novos deslizamentos.

Com diligência, os bombeiros trabalharam para instalar a lona e remover os escombros, restabelecendo assim o acesso à casa. Além disso, a Defesa Civil informou que notificará o proprietário dos imóveis sobre a necessidade de adotar medidas preventivas adicionais.

Após a remoção dos entulhos pelos bombeiros, a passagem foi liberada. Entretanto, a família foi aconselhada a permanecer em alerta para quaisquer sinais de movimentação de terra na área até que o muro seja reparado.